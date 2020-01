Este año los premios Oscar tampoco tendrán presentador

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.01.2020 - Última actualización - 18:05

17:57

Después de la experiencia del año pasado, la Academia ha decidido apostar por la misma fórmula para la gala del próximo febrero.

Después de comprobar que no ha habido ninguna polémica por los chistes que Ricky Gervais soltó en los Globos de Oro 2020 parecía que el humor irreverente volvía a tener carta blanca en Hollywood. Pero lo del británico ha sido una excepción, ya que según acaba de confirmar The Hollywood Reporter, los Oscar 2020 mantienen su decisión de no contar con ningún presentador en la ceremonia que se celebrará en Los Ángeles el 9 de febrero.

Lo que fue una decisión de última hora en 2019 después de que Kevin Hart renunciara a tomar el mando de la gala tras el escándalo que provocaron unos tweets suyos publicados en el pasado; finalmente se ha convertido en el camino a seguir por los miembros de la Academia, que están convencidos de que esta ceremonia no necesita presentador.

“Estamos realmente felices por cómo quedó la gala, así que lo más probable es que en el futuro repitamos esa fórmula”, declaraba hace unos meses en una rueda de prensa Karey Burke, presidenta de ABC Enterntainment, la cadena encargada de emitir los premios. A la vista está que no era un farol.

Ahora el reto es lograr que la tradicional pareja de estrellas que entrega cada galardón sepa dar dinamismo a una ceremonia que rara vez ha durado menos de tres horas. Aunque viendo los grandes momentos que miembros de la realeza Hollywoodiense como Brad Pitt, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio o Renée Zellweger nos dejaron en los Globos de Oro, será complicado que nos aburramos viéndolos.