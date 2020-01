Milwaukee sumó un nuevo triunfo

El griego Giannis Antetokounmpo logró un doble-doble de 30 puntos y 13 rebotes en un nuevo triunfo del líder de la Conferencia Este Milwaukee Bucks (33-6) ante Golden State Warriors (9-30), por 107 a 98, en una nueva jornada de la NBA desarrollada anoche.



Antetokounmpo alcanzó su doble-doble número 32 con 9-14 en dobles, 1-7 en triples y 9-13 en lanazamientos libres, además de 13 rebotes defensivos y cuatro asistencias, ayudado por Khris Middleton con 21 tantos y Eric Bledsoe con 16.

