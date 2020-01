Regresa La Niñera, pero no a la pantalla chica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 09.01.2020

12:19

La sitcom volverá en forma de un musical en Broadway. Aún buscan a la mujer que interpretará a Fine.

A más de 20 años de su finalización, regresa La Niñera. Fue la misma Fran Drescher quien compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales. Sin embargo, tendrá otro formato diferente: será una obra de teatro musical, que se hará en Broadway.

Los realizadores del musical Crazy Ex-Girlfriend serán los encargados de llevar adelante el proyecto junto con Rachel Bloom, quien creó y protagoniza la serie CW, escribirá la música y las letras para el escenario con Adam Schlesinger, el productor ejecutivo de música del programa.

“La Niñera vuelve como un musical de Broadway”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter y en otro posteo sumó: “¿Escuchaste las noticias?”. Luego, dijo en un medio estadounidense: “Estamos muy emocionados de trabajar en el musical de Broadway The Nanny. Estamos igualmente entusiasmados de que Rachel Bloom, de gran talento, escribirá la letra y la música con el fantástico Adam Schlesinger, y que tenga la brillante dirección de Marc Bruni”.

Aunque la misma Drescher (junto con el productor Peter Marc Jacobson) está detrás del proyecto, no será ella quien se ponga, como lo hizo entre 1993 y durante seis temporadas, en la piel de la excéntrica cuidadora de Maggie, Brighton y Grace y que enloquece al señor Maxwell Sheffield.

Los productores aún no dijeron quién podría interpretar al emblemático y divertido personaje, pero seguro no sea una tarea fácil para la actriz que sea seleccionada, ponerse en los tacos de la nana. Tampoco se sabe quiénes completarán el elenco, que en la serie estaba integrado por Charles Shaughnessy (el señor Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C. C. Babcock), Nicholle Tom (Marggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renée Taylor (Sylvia), Ann Morgan Guilbert (fallecida en el 2016 interpretó a la abuela Yetta) y Rachel Chagall (Val).

En Argentina, el ciclo fue emitido por Telefe y su éxito ininterrumpido fue tal, que los productores decidieron realizar la versión nacional de la sitcom, que fue protagonizada por Florencia Peña y Boy Olmi.

El musical aún no tiene fecha estimada de estreno. Tampoco se sabe en qué parte de la historia transcurrirá la pieza, si desde el principio, cuando la desempleada Fran Fine va a pedir trabajo a la casa en Manhattan de Maxweell o si se tratará de la continuación de la historia, que terminó con los protagonistas casados y con hijos.