https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.01.2020 - Última actualización - 19:16

19:07

Irán lo sigue negando

Difunden un video del supuesto misil iraní que derribó el avión ucraniano

Mientras varias potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos y Canadá, apuntaron contra Irán por la caída de un avión ucraniano en Teherán, que dejó 176 muertos, The New York Times publicó el video que mostraría el momento en el que el aparato es impactado por un misil.

Foto: Agencias



Foto: Agencias

Irán lo sigue negando Difunden un video del supuesto misil iraní que derribó el avión ucraniano Mientras varias potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos y Canadá, apuntaron contra Irán por la caída de un avión ucraniano en Teherán, que dejó 176 muertos, The New York Times publicó el video que mostraría el momento en el que el aparato es impactado por un misil. Mientras varias potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos y Canadá, apuntaron contra Irán por la caída de un avión ucraniano en Teherán, que dejó 176 muertos, The New York Times publicó el video que mostraría el momento en el que el aparato es impactado por un misil.

En las imágenes se ve lo que sería el avión Boeing tras el despegue del aeropuerto de Teherán y cómo habría sido alcanzado por un cohete de las fuerzas iraníes. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró hoy que el avión ucraniano "fue derribado por un misil tierra-aire de Irán" y aclaró que fue "probablemente por accidente", poco después de que su par estadounidense, Donald Trump, hiciera públicas sus "sospechas" y que Irán rechazara las acusaciones como "rumores ilógicos". Tenés que leer Trump y Trudeau "sospechan" que Irán derribó el avión ucraniano "Funcionarios canadienses deben tener acceso inmediato para identificar a las víctimas y participar de una investigación profunda y creíble. Trabajamos con los investigadores ucranianos por ahora, pero continuaremos conversando con Irán", señaló Trudeau en una conferencia de prensa, transmitida en vivo por las redes sociales del premier.