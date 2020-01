Por un pelotazo, una nena de dos años sufrió daños cerebrales irreversibles

El drama se desató en un partido de béisbol entre los Astros de Houston y los Cubs de Chicago, en mayo de 2019. La familia de una nena de dos años no sabía que su vida iba a cambiar para siempre. En la cuarta entrada, el jugador Albert Almora Jr. pegó un batazo hacia la tribuna del Minute Maid Park, la pelota golpeó a la niña y le fracturó el cráneo.



Inmediatamente, todo el equipo se llevó las manos a la cabeza, en especial, Almora Jr., el jardinero central de los Cachorros. Es que todos los estadios de las Grandes Ligas de los Estados Unidos tienen una red protectora para los espectadores. Sin embargo, en la zona de la tercera base, esa red solamente llega hasta donde termina el dugout del equipo visitante y la nena estaba sentada justo en la tercera fila, a unos tres metros de donde se termina la protección.



"Ella sigue propensa a tener convulsiones, está medicada y lo estará quizás por el resto de su vida. Puede que no tenga cura", indicó el abogado de la familia Richard Mithoff, en una entrevista publicada por el diario Houston Chronicle en la que detalló que el grado de la lesión es irreversible.

