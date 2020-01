https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.01.2020 - Última actualización - 20:03

20:02

A través del obispo castrense, Santiago Olivera El Papa envió rosarios a militares detenidos por cometer delitos de lesa humanidad

El Papa Francisco envió hoy rosarios a militares presos en cárceles o bajo arresto domiciliario por delitos de lesa humanidad, a través del obispo castrense, Santiago Olivera, a quien recibió en audiencia privada.



Olivera se reunió con el sumo pontífice en la Biblioteca Privada de Palacio Apostólico a las 7:15 hora argentina, tras lo cual contó que hablaron "sobre las particularidades de la Diócesis Castrense de Argentina" y que la máxima autoridad de la Iglesia se interesó por los militares "presos sin condena".



"El Papa me ha entregado rosarios para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel, también para los están en sus casas de detenidos, para que sigan rezando", afirmó monseñor Olivera al portal oficial del Obispado Castrense de Argentina.



Al relatar su encuentro, Olivera indicó: "Con Su Santidad hablamos sobre las particularidades de nuestra Diócesis Castrense de Argentina, también recordando que este año, en el mes de marzo voy a cumplir tres años de que fui nombrado por él, Obispo Castrense de Argentina".



"Hablamos además sobre la situación de muchos de mis fieles, entre los cuales, el Papa se interesó sobre el caso de quienes están presos, los que sin condena están en prisión preventiva", señaló el obispo.



Según relató el prelado, sobre este aspecto, el Papa lo "animó a seguir trabajando para que se viva en la justicia, a trabajar por el encuentro por la paz, por la concordia, por encuentro entre todos".



Más tarde, consultado por La Nación, Olivera agregó: "Algunos me reclamaban por qué a Milagro Sala sí y a ellos no y el Papa no solo me bendijo y entregó más de cincuenta rosarios para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel de Campo de Mayo, de Ezeiza o están en sus casas detenidos, para que sigan rezando, sino también grabó un audio para todos los miembros de mi diócesis".



De esta manera el obispo castrense recordó aquel regalo que le hizo Francisco a la dirigente kirchnerista detenida en Jujuy, un gesto que cayó mal en buena parte del oficialismo de ese momento, bajo la presidencia de Mauricio Macri, cuya relación con el Vaticano siempre fue tensa.



La entrega de rosarios a militares detenidos también implica una muestra de amplitud por parte del Papa y ex cardenal prelado de la Argentina, quien en el pasado recibió a referentes de los derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y su par de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.



Por otro lado, Olivera contó: "También le pude manifestar que pronto, a mi regreso a Buenos Aires, pediré una audiencia con el señor Presidente de República Argentina, para así podamos manifestarnos como Iglesia este deseo de trabajar juntos por el encuentro de los argentinos y por la fraternidad".



Con información de NA