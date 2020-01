Se ahogó un músico durante un festival en Cipolletti

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.01.2020

20:44

Un músico se ahogó al arrojarse a las aguas del río Negro para refrescarse durante un festival de música heavy metal que se celebraba en un balneario de la localidad de Cipolletti.

Se trata de Osvaldo Damián Báez, quien tenía 31 años y era bajista de la banda barilochense Mortaja, unas de los 30 grupos de todo el país que se habían dado cita en el festival "Pacha Huasi", que en su octava edición se celebraba en el balneario Isla Jordán.

Báez, pese a las numerosas advertencias recibidas, se arrojó dos veces a las turbulentas aguas del río Negro y en la segunda ocasión fue arrastrado por la corriente.

A los pocos minutos, el músico fue rescatado por otros participantes del festival, que intentaron reanimarlo sin éxito. El joven, que aún tenía signos vitales, fue llevado en ambulancia al hospital local, donde finalmente falleció.

Según informó al sitio del diario "Río Negro" el fiscal que intervino en el hecho, Matías Stiep, Báez murió por"asfixia por inmersión" y no se hallaron evidencias ni testimonios que indiquen que haya sido agredido. Por lo tanto, el fiscal no dispuso que se le realice autopsia al cuerpo del bajista, el cual fue entregado a sus familiares.

El festival metalero, que fue suspendido inmediatamente tras la muerte del músico, no contaba con habilitación del municipio local. Según se indicó en un comunicado oficial, "el festival Pacha Huasi 2020 que se iba a realizar en un sector del río frente a la Isla Jordán, no contaba con la habilitación de la municipalidad de Cipolletti por no tener las medidas mínimas de seguridad exigidas". "Lamentablemente, los organizadores siguieron adelante y cuando los inspectores fueron a clausurar el lugar, se conoció que había fallecido una persona", sostuvo la comuna de alto valle.

El comunicado indica que en el momento en el que agentes municipales se disponían a clausurar el evento, recibieron la noticia de "la muerte de una persona que se había arrojado al río Negro en un sector muy peligroso y que tampoco está habilitado como balneario".

Con información de NA