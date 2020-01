https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 13.01.2020

22:14

Inseguridad de Santa Fe Despertó y tenía ladrones en su casa Le ocurrió a una vecina de Pavón al 2200 en la madrugada de este lunes. Los delincuentes se llevaron numerosas pertenencias.

Un espantoso momento fue el que vivió una vecina del norte de la ciudad de Santa Fe en la madrugada de este lunes: se despertó y tenía ladrones en su vivienda.

El robo ocurrió en su domicilio de Pavón al 2200, del que los delincuentes sustrajeron numerosas pertenencias.

Los ruidos provocados por los malhechores en su accionar fueron los que despertaron a María Eugenia. Si bien en un principio pensó que era su papá, al levantarse se encontró con el horrible panorama.

"Me encuentro con toda la casa revuelta. Me habían sacado el televisor, zapatillas, ropa, dinero en efectivo, relojes, mi billetera con toda la documentación", enumeró visiblemente conmocionada en diálogo con El Litoral.

"No me robaron cosas de más valor porque me desperté. Podría haber terminado muerta en el comedor", agregó.

Ante esta situación y otros casos en la zona, la María Eugenia denunció que están "totalmente desprotegidos". "Lamentablemente hoy en día en el barrio tenemos que tener un grupo de WhatsApp para poder estar conectados", manifestó.