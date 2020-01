https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A cinco años de su muerte Convocan una nueva marcha por el fiscal Alberto Nisman A través de redes sociales se está gestando una nueva convocatoria para marchar por el fiscal Alberto Nisman, a cinco años de su muerte.

La movilización se realizará el 18 de enero a las 18:30 en la Plaza del Vaticano, ubicada en la intersección de las calles Cerrito y Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La ex diputada Elisa Carrió y el actual diputado Fernando Iglesias adelantaron su participación en el encuentro y convocaron a sus seguidores a sumarse.

"El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso Nisman, y no crean en nada de lo que diga (Luis) Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de Interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes", escribió Carrió en su cuenta de Twitter.

Iglesias, por su parte, convocó a la marcha y aseguró que Nisman fue asesinado.

A su entender, eso dicen "las pericias" y el gobierno de Alberto Fernández las "quiere bajar" con una "intervención increíble del Poder Ejecutivo sobre un trámite que le corresponde a la Justicia".

Si bien la principal marcha será en la Ciudad de Buenos Aires, algunos usuarios extienden la convocatoria a otras plazas del país e incluso a otros países.

En ese sentido, proponen marchar también en Punta del Este -a las 18- hacia la escultura "La Mano" ubicada en Playa Brava, al consulado argentino en Toronto (Canadá), Roma y Milán.

