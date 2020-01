https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.01.2020

Sebastián "Cañita" Mignani Un santafesino, el primer argentino en la historia que juega al básquet en Islandia

Por Pablo Rodríguez

Quien esté al día con la serie “Vikingos”, se debe acordar muy bien cuando “Floki”, el personaje interpretado por Gustaf Skarsgård, viaja a explorar un nuevo mundo del que se enamora en el primer suspiro. O bien, cuando gran parte del planeta googleaba quienes eran esos jugadores de fútbol salidos de una publicidad de perfumes, que empataron con la Selección Argentina en el debut del Mundial de Rusia 2018. En ambos casos, la respuesta es la misma: Islandia.



En ese lugar, frio, helado y conocido por sus bravos guerreros (N de la R: tienen por si fuese poco el único museo de penes de la tierra), también se tira a la canasta en busca de un triple, un doble o un simple. Y un santafesino, nacido en Cañada de Gómez y cuyo padre es nativo de Elortondo, hace historia al convertirse en el primer argentino en jugar ahí al básquet de manera profesional.



Hablamos de Sebastián “Cañita” Mignani (29), quien instalado en su nuevo hogar desde hace unos días, charló con El Litoral para dar cuenta del presente que le toca vivir: “Las sensaciones son miles, por el hecho de ir a un lugar desconocido, otra cultura, otro idioma, otro país. Es la primera vez que salgo de Argentina para jugar al básquet. Son bastantes cosas nuevas que de a poco estoy empezando a canalizar”, dijo.



Su equipo actual, donde lleva el número 77 en el dorsal, se llama “Thor Thorlakshofn” y participan de la Premier League, que es la primera categoría de Islandia (también conocida como “Domino’s Deildin” por cuestiones de esponsoreo). No tiene clasificación directa a ninguna copa de Europa, aunque puede llegar a darse por invitación.



Así y todo, el deporte con más repercusión, según las primeras impresiones de Mignani, es el handball. “Al básquet le dan mucha bola. La liga es buena, la TV local televisa todos los partidos y es bastante visto”, agrega.



Su nuevo barrio queda en Porlakshofn, al sur de Islandia. Remarca que es un lugar donde se centraliza principalmente la exportación de pescado y es muy frío: hay viento y nieve constantemente. “El clima es algo similar al invierno de Río Gallegos por el frío y el viento, pero después no hay muchas similitudes. Nunca vi un lugar donde esté todo nevado, hielo en las calles y encima ahora en invierno hay solo 4 o 5 horas de día. Después es todo noche. En una linda jornada capaz hace 3 grados. Pero no es problema, con un buen poncho y un gorro se soluciona”, describe.



El “Cañita” (como él mismo se anuncia en Twitter) vive solo, pero tiene de vecinos a dos compañeros de equipo que son de Croacia. “Me manejo con el inglés, pero también estoy empezando a aprender croata”, asegura.



Con el país del Atlántico Norte, Mignani se da un “gusto” que tuvo de chico y es el de mostrar su básquet en el exterior. En los últimos años una serie de lesiones lo marginaron de las canchas, con lo cual volver a ponerse los cortos y saltar al piso firme era casi una necesidad: “Tenía ganas de jugar, sea donde sea”, admite, casi dando por sentado que las distancias geográficas no existen en el deporte del cual hizo su oficio.



Su archivo local



“Cañita” empezó su carrera profesional en el 2010 en San Martín (Marcos Juárez), para luego pasar por Sport Club Cañadense (Cañada de Gómez), que junto con Sportivo de Las Parejas fueron los dos únicos clubes en los que jugó dentro de Santa Fe. Luego siguieron San Isidro (San Francisco); Petrolero (Neuquén); Hispano Americano (Río Gallegos); Platense (Buenos Aires); y Deportivo Viedma.



Si hace falta refrescar la memoria de los viejos amantes del tablero y la red, es hijo de Rubén Eneo “Caña” Mignani, hombre criado en suelo elortondense y una de las glorias del Club Atlético Elortondo. Al igual que “Cañita”, recorrió muchos kilómetros por el deporte: Sport Club de Cañada de Gómez; Peñarol de Mar del Plata; River Plate e Independiente de Neuquén; Puerto Madryn; Campana; Atlético Rafaela; Estudiantes de Olavarria; Club San Jorge; Pueblo Nuevo de Olavarria, entre otros.



“Él (por su papá), siempre tuvo ese deseo para conmigo. De hecho, a los 17 años me iba a ir a Italia y no pude. Desde ese entonces siempre quise darme con ese gusto para los dos”, sostiene. Y añade cuando se le pide similitudes deportivas: “De mi viejo solo tengo un par de remeras que me quedaron de cuando jugaba. ¡Fue una bestia! Yo no le ato ni los cordones”, remarca entre risas.



En el presente, admira a Luka Doncic, jugador esloveno que es base en los Dallas Mavericks de la NBA. “Juega como si tuviese 15 ligas encima. Es increíble. Pero hay muchísimos jugadores a los que admiro, de mi país y afuera. Vildoza, Penka, García Morales, Campazzo, Chacho Rodriguez, Carriol, Larkin, Micic, Bogdanovic”, enumera.



Reconoce que le quedan sueños por representar a Argentina con la celeste y blanca puesta en algún torneo: “No sé si será posible, pero mientras respondan mis piernas voy a seguir intentándolo. Por lo pronto tengo un contrato que cumplir y un torneo que ganar. A eso vine”.



Aclara que se queda en Islandia mientras su equipo dure dentro del torneo. De igual manera, anticipa: “Algún día me encantaría que Sport vuelva a ser lo que era y defender de nuevo mis colores en la Liga Nacional”.



Curiosidades



Islandia es un país insular de Europa del Norte entre el mar de Groenlandia, el mar de Noruega y el Atlántico Norte. Está al sur del círculo polar ártico, al noroeste de Reino Unido y al oriente de Groenlandia.



Su capital es Reikiavik. Cuenta con una población de cerca de 350 000 habitantes y un área de 103 000 km². A causa de su localización es un país con gran actividad volcánica y geológica, factor que afecta en gran medida al paisaje del territorio islandés.



Según publica el diario El País en su versión digital, hay ciertas características de Islandia que llaman la atención. Ellas son:



>> Ninguna mujer cobra menos salario que un hombre. Es en teoría, el primero en el mundo en obligar a las empresas a que demuestren que ofrecen el mismo salario independientemente del género, la etnia, sexualidad o nacionalidad del trabajador.



>> Tenían una normativa que permitía matar vascos, mediante una ley de 1615. Se derogó en abril de 2015.



>> No tienen ningún McDonald´s, producto de la grave crisis que sufrió el país en 2009. Desde entonces, la cadena americana no volvió a pisar la isla.



>> No tiene ejército. Es el único país de la OTAN que no posee fuerza militar propia.



>> Su capital, Reykjavik, cuenta con un museo del pene. Aquello empezó como una broma y ahora se convirtió en el museo de penes más grande del mundo.



Por otra parte, la web de la CNN da cuenta que Islandia encabeza el “ranking mundial” de madres solteras: más de dos tercios de los bebés islandeses -67%- nacen de padres que no están casadas. “Esta podría ser una distinción vergonzosa en muchos lugares alrededor del mundo. En la tierra de los vikingos, es un punto de orgullo”, indican.



Puede mencionarse que no se usa gas porque el agua para bañarse sale caliente por el efecto de los volcanes. Asimismo, no es necesario comprar agua embotellada porque lo que sale de la canilla ya es mineral.



Vale decir, que antes de Mignani, hubo otro argentino vinculado al básquet en Islandia, pero en este caso, como entrenador. Se trata del marplantense Iván Guerrero, que estuvo ocho meses entre 2017 y 2018 en el FSu Selfoss basketball, con el plantel femenino.