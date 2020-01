Los príncipes Ana y Eduardo de Inglaterra se suman al conflicto por el Megxit

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.01.2020

Sir Edward Young fue nombrado secretario privado de Isabel II hace dos años, después de que el príncipe Carlos lograran deshacerse de su predecesor. Ahora, dos de sus hijos creen que su gestión de la crisis ha sido nefasta.

Sir Edward Young, secretario privado de la reina, se ha convertido en el principal chivo expiatorio de la crisis provocada por el denominado Megxit. O lo que es lo mismo, por el anuncio de los duques de Sussex de comenzar una nueva vida en Norteamérica al margen de Buckingham.

Según fuentes de este palacio consultadas por el diario The Times, la princesa Ana y el príncipe Eduardo le han pedido a su madre, la reina Isabel II, que despida a Young, al que también culpan de los problemas ocasionados por la entrevista que el príncipe Andrés concedió en relación con el caso Epstein. Edward Young, aseguran dichas fuentes anónimas a The Times, adolece de una falta de autoridad que ha decepcionado a la propia monarca, cuyos intereses ha sido incapaz de defender en los referidos asuntos. La princesa real y el conde de Wessex, hasta ahora al margen de los recientes problemas de su familia, habrían decidido en consecuencia intervenir para echarle.

Young fue nombrado secretario privado de la reina Isabel II hace dos años, después de que el príncipe Carlos y Andrés de York lograran deshacerse de Christopher Geidt, su predecesor.

Según The Times, al príncipe Carlos le interesaba que alguien “débil” como Young asumiera el cargo, ya que porque eso le permitiría tener más peso en la corte de su madre. En cuanto al duque de York, le interesaba librarse de Geidt porque este había advertido de los problemas que podía ocasionar su vinculación con el caso Epstein. Muchos cortesanos de palacio, no obstante, echan ahora de menos la disciplina de Geidt, con quien “nada de esto habría pasado”, asegura otra fuente.

Cabe recordar que, a raíz de la desastrosa entrevista que el príncipe Andrés concedió en televisión hace unos meses, muchos medios como The Times ya indicaron que la reina, de 93 años, no tenía ya edad para seguir lidiando con este tipo de crisis. En ello influía también la jubilación del duque de Edimburgo, parece ser que la persona que solía arbitrar en los conflictos familiares, y, precisamente, el relevo de Geidt. “Todo el mundo espera que la reina viva para siempre, pero su presencia supone que el sistema se haya atrofiado. Se supone que Edward Young debería tenerlo todo atado, pero es incapaz”. El diario The Times, no obstante, recuerda que Young fue en su día artífice de dos de los momentos de mayor popularidad para la monarquía: el cameo de Isabel II en las Olimpiadas de Londres y la ceremonia de su Jubileo en 2012. Fue él también, le defiende un aliado, quien coordinó la reciente renuncia de Andrés de York a sus funciones públicas.

Las presiones de la princesa Ana y el príncipe Eduardo para despedirle, en cualquier caso, indican el juego de culpas que ha comenzado en Buckingham a raíz del denominado Megxit. Así, The Times añade que el príncipe Harry sospecha que fue o bien el equipo de su padre o el de su hermano quien filtró a la prensa su intención de mudarse a Canadá con Meghan y su hijo, mientras que el príncipe Carlos le echa la culpa al equipo de relaciones públicas estadounidense contratado por Meghan Markle, al parecer cercano al periodista que publicó en primer lugar esa noticia.