Evo Morales se retractó, y la UCR se calmó

El depuesto presidente de Bolivia había llamado a conformar “milicias populares en su país”, pero se dio marcha atrás con sus dichos y el comité del centenario partido no presentará un proyecto para revocar su estatus de refugiado.

El Comité Nacional de la UCR celebró hoy la retractación del depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, de su llamado a la creación de "milicias populares" en su país, por lo que no insistirá en la iniciativa presentada para revocar su estatus de refugiado, aunque advirtió que pedirá que el canciller Felipe Solá informe en el Congreso sobre la política internacional del gobierno.



"Desde el radicalismo valoramos la decisión de Morales porque entendemos que la única salida de la crisis institucional que atraviesa el país hermano solo se logrará a través del diálogo y la paz", afirmó el Comité Nacional de la UCR en un comunicado firmado por su presidente Alfredo Cornejo.



El texto, también rubricado por los jefes de los bloques de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff, advirtió que "el silencio o la anuencia de nuestra dirigencia política, una vez más demuestra que, ante expresiones anti democráticas que incitan a la violencia, nada contribuyen al restablecimiento de las instituciones y de la paz en Bolivia".



"Solo su enérgico repudio posibilita restablecer las condiciones mínimas para transitar un camino de normalización institucional", expresó el comunicado.



Asimismo, sostuvo que "habiéndose retractado y no violando las obligaciones que le impuso la Argentina, la decisión de concedérselo es del gobierno, no de la oposición y por tanto de no producirse nuevos hechos de esta naturaleza la UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado".



El comunicado aludió al proyecto de resolución presentado ayer por diputados nacionales de la UCR para que el Poder Ejecutivo deniegue el trámite de solicitud de refugio al ex presidente de Bolivia y revoque el estatus de asilado con el cual fue beneficiado, "debido a las recientes declaraciones periodísticas" formuladas por el ex mandatario boliviano.



El Comité Nacional también reportó que "los bloques parlamentarios del partido solicitarán la presencia del canciller Felipe Solá para que explique los lineamientos de la política internacional del Gobierno".



Morales se retractó públicamente de su llamado a la creación de milicias populares en su país, una declaración que movió a sectores de la oposición en Argentina a reclamar que se le revoque el estatus de asilado y se rechace su solicitud de refugio.



"Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz", expresó Morales en un carta publicada en su cuenta de la red social Twitter.



Con información de Telam