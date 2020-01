https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este domingo desde las 19.10 Vuelve la Superliga: River visita a Independiente

River buscará este domingo un triunfo que le permita ubicarse en la punta de la Superliga cuando visite a Independiente, que tendrá el debut de Lucas Pusineri como entrenador, en el partido que tienen pendiente de la decimocuarta fecha del certamen argentino.



El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.10 en el estadio Libertadores de América, será controlado por el árbitro Fernando Rapallini e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

River tiene 27 unidades y, en caso de lograr la victoria, quedará como líder junto a Argentinos Juniors, mientras que Independiente suma 21 puntos e intentará ganar debido a que cayó en los últimos dos partidos de la Superliga ante Banfield y Newell ´s, ambos como local.



Independiente





Independiente tendrá el debut de Lucas Pusineri como técnico, quien tendrá una baja importante en el primer equipo ya que no podrá contar con Braian Romero, que no está habilitado debido a que aún no llegó el transfer correspondiente tras su paso por Athletico Paranaense, de Brasil.



Si bien Leandro Fernández se encuentra en una situación similar, desde el club de Avellaneda aseguran que no habría inconvenientes y que el entrenador podría contar con él para recibir a River.

En tanto, el defensor Nicolás Figal no iba a ser de la partida porque debía cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, pero finalmente no estará porque fue transferido al Inter de Miami.

River



El técnico Marcelo Gallardo aún no dio a conocer el elenco que jugará ante Independiente aunque tendrá tres ausencias, dos de ellas serán la de Lucas Martínez Quarta llegó a la quinta amarilla en el último partido de 2019 ante San Lorenzo y la de Nicolás De La Cruz fue expulsado por Patricio Loustau.



Por esta razón, el entrenador tendrá que decidir cómo va a cubrir esas dos bajas y la de Exequiel Palacios, quien transferido al Bayer Leverkusen de Alemania.

En la parte defensiva, Paulo Díaz y Robert Rojas se perfilan para jugar mientras que Milton Casco podría pasar a la mitad de la cancha ubicándose por la izquierda y Cristian Ferreira iría por delante de Enzo Pérez.

Además no será de la partida Juan Fernando Quintero por sufrir un problema gastronintestinal y Benjamín Rollheiser se concentró en su lugar.

Posibles formaciones



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Juan Sánchez Miño; Domingo Blanco, Lucas Romero, Pablo Pérez, Cecilio Domínguez; Leandro Fernández y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Cristian Ferreira; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.