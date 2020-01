https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Espectáculos ¿Se viene la película de Ricardo Fort? Ariel Winograd dijo que aunque comenzó como un chiste, no descarta la posibilidad de hacer un filme o una serie sobre el chocolatero.

Todo comenzó como un chiste… en junio del 2018 el actor Martín Piroyansky subió a su cuenta de Twitter la foto de la portada de un guión: “Ricardo Fort, la película, escrita por Ariel Winograd” y añadió: “Qué emoción, el papel de mi vida”.

Que emoción! El papel de mi vida @sanwino pic.twitter.com/gsoONOwdtU — martin piroyansky (@martinpiro) June 27, 2018

Tiempo después, y ante la ansiedad de los fanáticos de Ricardo que se ilusionaron con la idea de ver al chocolatero en pantalla grande, el ex Magazine For Fai aclaró que se trataba de una broma interna con el director de cine, ya que ellos solían hablar del mediático y que el actor incluso lo imitaba.

Sin embargo, al ser consultado tras el estreno de su último filme, El robo del siglo, el cineasta no descartó la idea de hacer una ficción sobre el empresario fallecido en noviembre del 2013. “Me encantaría, Martín lo dijo medio en chiste, pero ojalá lo pueda concretar”, dijo en diálogo con Confrontados.

Luego, analizó al personaje y destacó que “fue una persona que marcó algo en la sociedad” y agregó: “Se puede hacer algo interesante sobre quién estaba atrás de ese personaje mediático que pegó tan fuerte en poco tiempo”.

Además, aseguró que hace un tiempo se había contactado con allegados a Ricardo como para empezar a investigar sobre él, pero que luego las reuniones se diluyeron.

A fines del 2019, en diálogo con Teleshow Piroyansky dijo que aunque se trató de un chiste, le parecía divertida la idea de hacer una biopic sobre el chocolatero. Incluso redobló la apuesta y aseguró que si le llegara la propuesta... “la hago de inmediato ¡y hasta me siento a escribirla!”.

“Es un personaje increíble, único y que no se parece a nadie, en su familia hacen las golosinas con las que todos crecimos y de golpe sale él que es un actor, cantante, súper excéntrico con ese look, está totalmente expuesto. Me fascina mucho la gente famosa totalmente entregada donde les ves la fragilidad, me parecen increíbles esos personajes”, dijo.

A su vez, lo definió: “Era gracioso y tierno a la vez. Son personajes que necesitan afecto, que los miren, alguna falta tienen y tuvo ese final trágico, pero me parece super cinematográfico, porque además canta, baila, actúa, es hijo de una familia súper poderosa, va a Miami”.

Pasa el tiempo y Ricardo sigue presente en el público. Macarena, su sobrina, contó hasta sorprendida hace unos días a Teleshow: “Prendo la tele y está ahí. Yo a él lo quiero un montón... era mi padrino y creo que era la mejor elección como padrino, lo amaba un montón. Lo extraño mucho. Es increíble como la gente lo quiere".

¿Cómo era su tío? “Era un personaje en la tele, pero en la pantalla se exagera, en persona era igual pero no a ese nivel, no era enojón, no era mal humorado, tenía su carácter pero era muy buena persona y cariñoso”, dijo y contó que tenía una relación especial con ella, ya que ella era la primera nena en la familia: “Imaginate, me traía vestiditos, me peinaba, me trataba como a su hija”.