El actor Dawyne Johnson se encuentra haciendo frente a la dura pérdida de su padre. A través de las redes sociales, el actor ha querido rendir un precioso homenaje a su progenitor, quien al igual que él fue luchador de la WWE.

Agradeció el apoyo de sus fans Dwayne "La Roca" Johnson habló sobre la repentina muerte de su papá

Una repentina muerte que se producía hace tan solo unos días y ante la que sus millones de seguidores se han volcado con el objetivo de animar y dar consuelo a 'La Roca' en estos difíciles momentos. Agradecido, Johnson ha publicado un vídeo de más de 7 minutos de duración, a través del cual revela algunos detalles de la muerte de Rocky Johnson, que se marchaba de este mundo a los 75 años de edad.

Dolido por no haber podido despedirse de su padre, 'su héroe', Dawyne comentaba a sus seguidores lo difícil que había sido para él aceptar esta pérdida, que se produjo de forma repentina por una complicación médica. "Quería parar en este bendito domingo para dar las gracias a todos. Me siento muy agradecido por la oleada de amor y apoyo que hemos recibido mi familia y yo. Como sabéis, perdí a mi viejo hace un par de días. En un parpadeo. No pude despedirme y daría lo que fuera ahora mismo por poder darle un beso y un abrazo antes de que cruzara, y decirle gracias, te quiero y te respeto. Pero así es la vida, y sé que muchos entendéis este dolor. Muchos queríais saber qué le pasó, así que...", decía antes de revelar la causa de la muerte del luchador. "Llevaba un tiempo encontrándose mal, pasando por un catarro, una infección. Y el martes sufrió una trombosis venosa profunda, que es básicamente un coágulo de sangre en la pierna. Se rompió y viajó por su cuerpo hasta que colapsó sus pulmones y murió rápidamente de un paro cardíaco súbito", continuaba relatando.

"Mi pregunta fue si había sufrido, y el forense me aseguró que fue muy rápido. Eso me ha consolado mucho, aunque no haya podido despedirme de él, porque había estado viviendo con dolor durante mucho tiempo, así es la vida de después de un luchador de esa época. Así que me hace feliz que ya no esté sufriendo", añadía. El protagonista de Jumanji quiso además aprovechar la ocasión para mandar un mensaje y una importante recomendación a sus seguidores. "Es difícil expresar lo agradecido que estoy por todo vuestro amor, mana y apoyo. Mi familia y yo os lo agradecemos. Ve a abrazar fuerte a tus seres queridos, mientras puedas. Os quiero", decía.