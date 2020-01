Sánchez evita recibir personalmente a Guaidó en Madrid

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La flamante Ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya, recibirá en Madrid al presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, en el marco de su gira por Europa, confirmó este martes el gobierno español.

La flamante Ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya, recibirá en Madrid al presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, en el marco de su gira por Europa, confirmó este martes el gobierno español.

La visita de Guaidó pone en dificultades al flamante gobierno de coalición progresista español, formado por el Partido Socialista (PSOE) del presidente Pedro Sánchez y la fuerza de izquierda Unidas Podemos (UP), con posiciones discrepantes respecto al reconocimiento del "presidente interino" de Venezuela.

De ahí que tras conocerse el interés de Guaidó por visitar a España, el gobierno español decidió que no fuera Sánchez quien lo reciba en Madrid, a donde llegaría el próximo sábado luego de pasar por Londres, Bruselas y el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

"La posición del gobierno es la que ha explicado la ministra de Exteriores, que será la encargada de recibir a Guaidó y atenderle como marca la diplomacia española", explicó este martes la vocera del Ejecutivo español, María Jesús Montero, en conferencia de prensa al término de la reunión del gabinete ministerial.

González Laya se había referido a la eventual visita de Guaidó a España la noche anterior luego de una reunión del Consejo de Ministros Europeo en Bruselas, mostrando su disposición a recibirlo para "contribuir a una solución para la situación de Venezuela", según dijo.

Sánchez se adelantó a sus socios de la Unión Europea (UE) reconociendo a Guaidó hace casi un año como presidente "encargado" de Venezuela, con la misión de convocar a elecciones, una posición que luego recibió el respaldo de la mayoría de los países comunitarios, aunque sin ser una decisión unánime.

El actual vicepresidente español y líder de UP, Pablo Iglesias, no estuvo de acuerdo con la posición de Sánchez, que calificó de "irresponsable", y poco después acusó a Guaidó de "no querer elecciones, sino un golpe de Estado que provoque la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, y un baño de sangre".

Iglesias respalda la posición del ex presidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero, quien lleva varios años trabajando a favor del diálogo para resolver la crisis que atraviesa Venezuela.

El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE, el español Josep Borrell, recibirá a Guaidó el miércoles en Bruselas, a quien previsiblemente comunicará la decisión de los socios comunitarios de convocar una nueva reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela, que no se reúne desde octubre del año pasado.

Apenas cinco días atrás, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que respalda a Guaidó y pide nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por intentar evitar que el presidente de la AN sea reelegido en ese cargo.

El dirigente político opositor salió de Venezuela el pasado fin de semana para dirigirse a Colombia, en un desafió abierto a la justicia de su país, ya que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), le prohibió abandonar el territorio nacional.

Antes de iniciar su gira por Europa mantuvo un encuentro en Bogotá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque.

Con información de Télam.