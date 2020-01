https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.01.2020 - Última actualización - 15:35

15:33

El conductor anunció la llegada de Mitai, quien nació gracias a la subrogación de vientre. "Estamos inmensamente felices de que ella nos haya elegido como sus papás", escribió en Twitter.

Nació Mitai Diego Topa fue papá El conductor anunció la llegada de Mitai, quien nació gracias a la subrogación de vientre. "Estamos inmensamente felices de que ella nos haya elegido como sus papás", escribió en Twitter. El conductor anunció la llegada de Mitai, quien nació gracias a la subrogación de vientre. "Estamos inmensamente felices de que ella nos haya elegido como sus papás", escribió en Twitter.

Diego Topa, ídolo de los más chicos, comunicó la feliz noticia de que se convirtió en papá de una nena gracias a la subrogación de vientre. Sin precisar muchos detalles, el conductor reveló que la pequeña de llama Mitai y está en buen estado de salud.

La noticia la comunicó el mismo Topa a través de su cuenta de Twitter. "Nos emociona mucho poder contarles que nació nuestra hija, se llama Mitai. Estamos inmensamente felices de que ella nos haya elegido como sus papás. Es la sensación más hermosa de la vida. Mitai vino a llenarnos de amor", detalló el flamante padre, quien nunca habló de su vida privada.

Según reveló el periodista Lío Pecoraro, la nena nació con 3.240 kilos y midió 50 centímetros.

Nos emociona mucho poder contarles que nació nuestra hija, se llama Mitai.

Estamos inmensamente felices de que ella nos haya elegido como sus papás.

Es la sensación más hermosa de la vida.

Mitai vino a llenarnos de amor. pic.twitter.com/YA6FgZMDzA — DIEGO TOPA ツ (@diegotopaok) January 22, 2020

Meses atrás, Diego había hablado de sus ganas de convertirse en padre y aseguró que le gusta "tener intimidad para preservar un montón de cosas". "Hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de ser papá, espero que el trabajo y la vida me acompañe para darle todo a ese bebé. Quiero que me llegue en un momento donde estoy preparado y puedo disfrutar. Desde que tengo uso de razón quiero ser papá, pero confío en los tiempos de la vida. Cuido mucho los detalles y me gusta tener intimidad, cosa que es fundamental para preservar un montón de cosas", explicó.