Miércoles 22.01.2020 - Última actualización - 18:53

18:47

Por el viaje de Alberto Fernández

"Bajo perfil" de Cristina Fernández en su segunda jornada a cargo de la Presidencia

La ex mandataria Cristina Kirchner no desarrolló ninguna actividad en su segunda jornada como presidenta interina en reemplazo de Alberto Fernández, quien se encuentra de viaje en Israel.

Foto: Imagen ilustrativa



