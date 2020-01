https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crimen en Villa Gesell El audio de uno de los rugbiers detenidos: "Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada"

En las últimas horas se filtró un audio de uno de los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Se trata de Lucas Pertossi, quien desde la cárcel expresó: “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”.

Luego, hablando de responsabilidades, dijo: “Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo”.