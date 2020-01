"Soy de esa generación que se crió escuchando Los Nocheros"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante de Cañada de Gómez será parte de la grilla de este domingo en el Festival de Cosquín. “Los jóvenes somos el futuro. Estamos tratando de dejar una marca”, dijo Julieta Marucco sobre el presente de la música folclórica.

La cantante de Cañada de Gómez será parte de la grilla de este domingo en el Festival de Cosquín. "Los jóvenes somos el futuro. Estamos tratando de dejar una marca", dijo Julieta Marucco sobre el presente de la música folclórica.

Julieta Marucco cuenta que está en la música desde que nació. Su madre, integrante de la banda de música municipal de Cañada de Gómez, fue quien vio sus actitudes artísticas y a los ocho años la mandó a estudiar música. En principio fue la música melódica, pero una de las cosas que marcó a esta joven de 26 años fue escuchar a sus catorce años a Tamara Castro. Después dice, no hubo retorno y abrazó definitivamente la música popular argentina.

La cañadense, que se presentará este domingo en Cosquín, disfruta de este momento. Pero los éxitos y el trabajo se hicieron realidad durante el 2019, cuando en el mes de mayo de 2019 el lanzó, “Mujer raíz”, su segundo disco donde trabajó, simbolizando a la mujer en su más pura y verdadera expresión, en base a temas inéditos de las autoras salteñas Jimena Teruel y Verónica Marcos (Dúo Son Ellas).

—¿Cómo te tiene esta nueva posibilidad de estar en el Atahualpa Yupanqui?

—Es la segunda vez que estoy tocando en el escenario mayor. La primera vez que subí fue para recibir la mención especial. El año pasado tuve la posibilidad de estar allí y bueno, hace años que voy a Cosquín, a cantar a la calle, a las peñas. A veces uno se frustra porque no llegás a mostrar todo lo que venís haciendo porque hay otros artistas que son mejores que uno o que tienen más llegada. Pero esa frustración hay que capitalizarla y seguir ensayando y pensando un proyecto artístico. Siempre apelo a ese “querer superarse siempre”. Esta segunda convocatoria nos emociona porque nos da como un empujoncito para pensar que no estamos tan errados en el camino. Cosquín nos marca la vida.

—¿Creés que podes ocupar un lugar que hoy no está en el folclore que es el de la mujer con la canción romántica?

—Puede ser lo que decís, que este en ese nicho de que no haya tantas mujeres que le canten al amor, aunque supongo que como yo, las hay, sólo que no somos conocidas. Existen muchos cantores y cantoras que eligen centrar su repertorios y lo que quieren decir en otros mensajes (que son más que validos) y yo me siento feliz en este.

—¿Qué te parece que se haya promulgado una ley de cupo femenino en los festivales?

—Con respecto a la ley de cupo de mujeres músicas en los festivales estoy de acuerdo. Estamos peleando por tener las mismas posibilidades que los artistas varones. Se escudan muchos organizadores en decir que no hay tantas mujeres músicas o proyectos tan armados, pero no es así, reflejan el detrimento que traen desde mucho tiempo. Esperemos que se cumpla. Si es ley debe cumplirse.

—¿Pensás que hay pocos de tu edad que se acercan al folclore?

—Soy de esa generación que se crió escuchando Los Nocheros, con ese sonido nuevo que ellos propusieron. La evolución de las ideas, los sonidos, los contenidos, es inevitable y hace que el folclore viva, que no muera como otras expresiones populares. Los jóvenes somos el futuro. Estamos tratando de dejar una marca. Cuando escucho críticas a bandas que proponen algo medio novedoso no creo que este bueno pensarlas así, es como cortarles las alas al movimiento inherente de los humanos a través del tiempo. Ninguna propuesta nueva empezó con el 100% de aprobación. Hay que relajarse a escuchar lo nuevo. Hay que apostar al futuro, que los clásicos siempre van a estar presente, pero reeditados.

—Me imagino que tu corazón sigue en Cañada de Gómez y en su festival el cual es muy reconocido en la región...

—Si amo mi ciudad y Las tres lunas para nosotros son como un sello. Es un festival que tiene muchos años y que empezó con un acoplado, en él han pasado muchos artistas, siempre han tenido lugar allí los que tocan en su casa y los que tocan con mucho público. Es como el sello del barrio sur y como el sello de Cañada. Todos esperamos para que llegue febrero y que comience el festival y para ver con qué nos van a sorprender. Es un festival que ha crecido muchísimo, que año tras año trata de superarse. Nosotros vamos a estar allí el 1 de marzo y estamos felices. Es muy especial. Es estar en casa, es cantarle a mi gente.

Identificada

“Con Jimena Teruel y Verónica Marcos (Dúo Son Ellas), sus canciones me ayudaron, en ellas encontré no sólo la temática que a mí me gustaba sino la forma de decirlo. Me sentí muy identificada con sus canciones. Ellas confiaron en mí y eso es invalorable. También estoy haciendo algunas cosas mías y de otros autores también”.