Trump presentó su esperado plan de paz para resolver el conflicto entre Israel y Palestina

“Mi visión presenta una oportunidad de ganar o ganar para ambas partes, una solución realista de dos estados que resuelve el riesgo del estado palestino para la seguridad de Israel”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Los detalles del pacto

Las declaraciones de Trump dan a entender que su plan dará un marco legal a una situación de hecho: Israel pasaría a controlar de manera soberana el 20% de Cisjordania -incluido el Valle del Jordán-, a la vez que perdería el control sobre una pequeña zona del desierto del Néguev, cercana a la frontera con Gaza y Egipto, reportó el diario The Jerusalem Post.

Según dicho periódico, Palestina tendría soberanía en las las zonas A, B y la mitad de las C definidas en los acuerdos de paz de Oslo de 1993, aunque Israel mantendría el control sobre todas las fronteras.

"Este mapa duplicará el territorio de los palestinos, con una capital en Jerusalén Este, donde Estados Unidos abrirá orgullosamente una embajada", expresó el magnate republicano, "ningún israelí ni palestino tendrá que abandonar su hogar".

La "indivisibilidad de Jerusalén" como capital fue siempre uno de los reclamos de Israel a la hora de negociar cualquier tipo de acuerdo con los palestinos.

Sin embargo, Trump manifestó que según su visión, Jerusalén “seguirá siendo la capital indivisible, muy importante e indivisible de Israel”.

El plan del mandatario, denominado "Paz para la prosperidad", pretende brindar un territorio continuo a los palestinos, conectando el territorio principal ubicado en Cisjordania con la Franja de Gaza a través de una serie de carreteras subterráneas.

Según el mapa presentado, el nuevo Estado palestino no tendrá frontera con Jordania ni acceso al Mar Muerto, ya que el Valle del Jordán -con importantes reservas de agua- quedaría bajo control israelí.

Así lo expuso Trump en su cuenta de Twitter, en la que presentó cómo sería la división de territorio:

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL