Tomás Saraceno y BTS logran el primer vuelo "solar" mundial en Salinas Grandes

El artista Tomás Saraceno remontó su obra de arte voladora, piloteada por una mujer e impulsada solo por el sol y el aire en Salinas Grandes, Argentina. El proyecto forma parte de las actividades de "BTS Connect" organizadas por el grupo de K-Pop.

Una inesperada alianza entre el k-pop y el arte contemporáneo se ha sellado con el proyecto ConnectBTS, entre la banda surcoreana y el artista argentino radicado en Berlín, Tomás Saraceno. Dicho proyecto fue presentado en la Serpentine Gallery de Londres, con la presencia de su director, Hans Ulrich Obrist y los artistas de BTS -en videoconferencia-, el más famoso referente del k-pop que tiene 5000 millones de vistas en Spotify.

Impulsado y financiado por la banda, ConnectBTS, dará visibilidad en simultáneo a las obras de cuatros artistas en cuatro ciudades para "conectarse" con sus fans y dar la vuelta al mundo con un mensaje de optimismo y favor del cuidado del medio ambiente.

Así, este martes 28 de enero Tomás Saraceno puso en el aire un globo de 20 metros en las Salinas Grandes de Jujuy. Será el primer vuelo tripulado impulsado por energía solar sin combustibles fósiles: ni gas, ni helio, ni litio. En 2017, Saraceno ya había presentado en Las Salinas, su proyecto Aerocene, en colaboración con el CCK. Ahora Aerocene Pacha celebrará el despegue de un globo tripulado por una mujer piloto sin combustibles fósiles. A 50 años de la primera caminata lunar, el "despegue" será seguido por las redes sociales con coreografías de BTS de fondo.

En perfecta armonía con los problemas sociales y ambientales de relevancia para las nuevas generaciones a los que BTS suele aludir en sus canciones, esta acción habla sobre repensar las posibilidades de transporte de una forma que no afecte negativamente el medioambiente: “Cambiá tus acciones, cambiá el futuro, no el clima”, exclama Tomás Saraceno en el video que invita a ver la obra. El evento en Salinas Grandes consistió en la celebración de un hecho histórico ya que se trata del primer vuelo humano libre, sin consumir ningún tipo de combustibles fósiles, es decir el "primer vuelo libre humano totalmente solar". Similar a un globo aerostático, Aerocene Pacha llevará a una piloto entrenada y licenciada que se elevará de la tierra solo gracias al calor del sol y al aire, sin utilizar baterías, paneles solares, helio ni combustibles fósiles.

Este globo especial de 1.100 m2 de superficie podrá volar gracias a la temperatura del sol, que calentará el aire de su interior, y, gracias a la diferencia de peso con el exterior, se elevará sin realizar emisiones de carbono. Para esto, no solo es fundamental el material en el que está construido el globo (ultrafino y negro, para absorber más fácilmente el calor), sino el lugar donde se realizará la acción: el salar jujeño promete una buena cantidad de luz no solo desde el cielo, sino también desde abajo, gracias al potente reflejo de la salina. Al mismo tiempo, la locación para realizar esta apuesta tiene un componente político: en esta zona las comunidades denuncian que el agua potable se ve contaminada por la extracción de litio para baterías.

One small step in the air, one giant leap for the planet and its climate!

Join us in a world-record breaking human flight, lifted by the sun and the air we all breathe.



LIVE on https://t.co/WPxjeSOZH8 28th

Jan @ 12pm GMT.#CONNECT_BTS#CONNECT_BTS_BsAs pic.twitter.com/JQcTklPqym