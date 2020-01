https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Hace las macanas y después la culpa fue de otro"

Kulfas comparó a Macri con Bart Simpson por no hacerse cargo de la "dramática situación" del país

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se sumó este jueves a las críticas por la designación de Mauricio Macri en la Fundación FIFA, y comparó al ex presidente con el personaje Bart Simpson por no haberse hecho cargo de la "dramática situación" económica y el endeudamiento del país.

"Fue llamativo ver el video de Macri diciendo que él alertaba que se estaba tomando deuda en exceso (ante sus funcionarios)", afirmó Kulfas sobre el video del ex mandatario durante un encuentro con dirigentes políticos de Río Negro. Tras señalar que no quería "hacer definiciones muy fuertes" sobre Macri, sostuvo que su actitud le "recordó un poco a Bart Simpson, que hace las macanas, travesuras, y después la culpa fue de otro o no se hace cargo". "Al mismo tiempo decía públicamente `Es por acá, este es el camino`", enfatizó el funcionario nacional. Kulfas se expresó de este modo durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno junto a Mercedes Marcó del Pont, para anunciar una moratoria para Pymes, donde fue consultado sobre el rol que desempeñará Macri en la FIFA. Al respecto, indicó: "Soy apasionado del fútbol, no conozco internamente cómo funciona, pero he visto una reacción negativa en mundo del fútbol" sobre la designación del ex presidente. Tenés que leer Duras críticas desde Casa Rosada por la designación de Macri en FIFA Seguidamente, consideró que las voces críticas "deben tener sus debidas razones y malestar para esta designación". "Después de habernos dejado en una situación dramática, con la economía en recesión, caída del empleo, del salario real, las Pymes ahogadas y el país sobre endeudado, que venga a decir, bueno...`Yo le decía a mis funcionarios que se iban un poco de mambo´. Si pensaba eso por qué no lo frenó o tomó otro camino", se preguntó Kulfas. "No quiero ser irrespetuoso con esa comparación", aclaró el funcionario, que consideró que dicha situación "amerita una reflexión profunda del grado de responsabilidad". Con información de NA.