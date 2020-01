https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.01.2020 - Última actualización - 21:50

20:38

Los pequeños y medianos empresarios santafesinos ven con buenos ojos el plan de facilidades de pago de deudas anunciado este jueves por el gobierno nacional.

Anuncio nacional CAME apoya la moratoria de AFIP para pymes Los pequeños y medianos empresarios santafesinos ven con buenos ojos el plan de facilidades de pago de deudas anunciado este jueves por el gobierno nacional. Los pequeños y medianos empresarios santafesinos ven con buenos ojos el plan de facilidades de pago de deudas anunciado este jueves por el gobierno nacional.

El gobierno nacional anunció este jueves un plan de regularización impositiva, al que podrán ingresar Ehasta el 31 de noviembre micro, pequeñas y medianas empresas, así como monotributistas, autónomos, cooperativas y clubes de barrio, entre otros contribuyentes y permitirá una quita promedio del 42% sobre el total de las deudas.

Foto: CAME

Consultado al respecto por El Litoral, Roberto Slobodianiuk, representante de CAME Santa Fe, consideró que es un anuncio “muy novedoso, auspicioso, porque estamos hablando de una moratoria que se va a poder pagar, en todas sus modalidades, hasta en diez años, o sea 120 cuotas, con un interés que arranca en el 3% mensual en el primer año y con tasa variable después, con una quita de multas y sanciones, y arranca con la deuda pura”.

Además, Slobodianiuk recordó que desde CAME desde hace tiempo estaban pidiendo un “alivio”, para poder ver de qué manera se arrancaba desde un punto cero para poder volver a generar los recursos que las pymes necesitan. En tal sentido, manifestó que en el gobierno anterior lo “máximo” que obtuvieron “fue un plan de pago que fue prácticamente imposible de cumplir, porque tenía intereses muy altos y como todo plan de pago al poco tiempo las cuotas dejan de pagarse, por no poder, y han caído”.

“Obviamente es un gran alivio porque hay muchas pymes que ya estaban en cesación de pagos, y no podían afrontar ya más la situación; ahora se elimina lo que hasta ayer estábamos sufriendo con los embargos en las cuentas, eso hacía que si uno se atrasaba en uno o dos vencimientos se bloqueaba la cuenta aun teniendo el dinero dentro, y no se podía utilizar ese dinero para poder hacer frente a las deudas que no es estaban reclamando”, explicó el empresario.

Finalmente, advirtió que esta moratoria solo incluye a “todas aquellas empresas que estén en el régimen del certificado Minipyme, que se obtiene en la Secretaría de Desarrollo y es muy sencillo”, y estimó que “unos 25 mil millones de pesos que las pymes están adeudando hoy al fisco que van a poder ser regularizadas”.