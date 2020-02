https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 01.02.2020 - Última actualización - 21:36

21:32

Hace 21 días, Ezequiel Bermejo participó de la competencia Río-Mar 2020, pero nunca salió del agua. Qué dice el informe de Prefectura. El pedido de amigos y familiares.

El mal tiempo no ayuda Tras 21 días, sigue la búsqueda del nadador desaparecido en Necochea Hace 21 días, Ezequiel Bermejo participó de la competencia Río-Mar 2020, pero nunca salió del agua. Qué dice el informe de Prefectura. El pedido de amigos y familiares. Hace 21 días, Ezequiel Bermejo participó de la competencia Río-Mar 2020, pero nunca salió del agua. Qué dice el informe de Prefectura. El pedido de amigos y familiares.

A la espera. Hace 21 días que la familia y los amigos de Ezequiel Bermejo, el nadador desaparecido en Necochea, aguardan una noticia: que aparezca. Ya pasó mucho tiempo desde su desaparición y al momento se maneja una hipótesis de dónde podría estar pero la comitiva que lo busca tiene cada vez menos recursos y enfrenta un clima muy hostil.

Bermejo, de 43 años, participó en la competencia Río-mar 2020, una prueba de 10 kilómetros de nado que -como su nombre lo indica- une la desembocadura del Río Quequén Grande con la costa marítima de Necochea, pero no logró alcanzar la playa donde finalizaba el recorrido. Desde ese día, se puso en marcha una intensa búsqueda.

Ahora, a 21 días de su desaparición, sus familiares y amigos señalan que “ya no se busca como la primera semana”. Es que con el paso de los días y las condiciones climáticas en contra, “empiezan a caer los recursos y las energías de todos”, aseguró a TN.com.ar Ignacio Grignaschi, amigo y compañero de equipo de Bermejo.

“Hace días que hay mal clima y el mar está muy agitado, así que no se puede continuar”, declaró Grignaschi. Aunque los rastrillajes por tierra por la zona de Quequén y Costa Verde se realizan todos los días, las condiciones no están dadas para que los buzos se sumerjan en el mar. Grignaschi contó que la principal teoría que manejan los investigadores sobre por qué no encuentran a Ezequiel gira en torno a uno de los caños de las playas de Necochea. "Si están fuera de la arena, puede que el cuerpo haya quedado ahí enganchado”, explicó el nadador. Resta esperar que el viento y el oleaje se aplaquen, para así permitirle a los buzos bajar a chequear. Pero, además del mal tiempo, Grignaschi aseguró que cayeron los recursos. “Cuando arrancaron, estaban todas las fuerzas: la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, la policía de Necochea. Ahora solo está Prefectura, el resto se fue retirando de a poco”, afirmó.

Por su parte, fuentes de Prefectura Naval Argentina informaron a TN.com.ar que la búsqueda de Bermejo continúa con “rastrillajes por agua, desde playa Los Patos en Necochea hasta Costa Bonita, norte de Quequén, con semirrígidos de la institución, mientras que por tierra se efectúan patrullajes en las escollera norte y sur”.

Ezequiel Bermejo es padre de dos nenas de 4 y 9 años. “Su familia está destrozada. Están constantemente pendientes de las búsquedas, esperando que aparezca”, dijo Grignaschi. Entre agobiado y luchando por conservar la esperanza, confesó que “no puede creer que todavía no salga”. “No va a cambiar nada, pero por lo menos para decir ‘acá está’”, expresó.

A la distancia y con tiempo para reflexionar, el nadador admitió que la carrera no debería haberse hecho y responsabilizó a los organizadores, a la sección de guardavidas de Necochea y a Prefectura por habilitarla. “Todos tenemos experiencia, pero estuvo muy duro. Los kayaks se empezaron a dar vuelta, muchos salieron por miedo y el agua estaba muy fría en la costa. En esas condiciones, la gente se asustó”, relató.

Además, contó que los organizadores de la carrera no habían puesto seguridad privada y que, por ende, no había nadie que pudiera sacar a los nadadores que, desesperados, pedían a gritos salir del agua. “Le pasó a Ezequiel, pero le podría haber pasado a cualquiera”, aseveró Grignaschi convencido.

Que esto marque un antes y un después. Ese es el deseo del nadador que, al menos por un tiempo, no se presentará a certámenes ni competencias. La angustia le dura en el cuerpo y se deja entrever cuando nombra a su excompañero. “Tenemos que unirnos y exigir más seguridad en las carreras”, dijo.