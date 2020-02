Wanda Nara cantará en el Festival de San Remo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La empresaria y mánager de Mauro Icardi se animará a mostrar su voz en el festival italiano anual más famoso.

Aparte de trabajar en la televisión italiana, Wanda Nara será cantante. La mediática argentina que se animó a todo en su vida desde el principio: fue actriz, modelo, representa a su marido, Mauro Icardi, es panelista y ahora nada más ni nada menos se probará como vocalista en el Festival de San Remo.

Este martes 4 de febrero la rubia tendrá una participación especial en el festival de música más famoso del mundo.

Algunos se preguntarán por qué Wanda Nara estará allí y la respuesta es que la rubia es ya una figura importante en Italia. Su trabajo en el programa Tiki Taka como panelista hablando de fútbol le trajo sus propios admiradores. También estuvo en el panel de Gran Hermano VIP, pero esta vez fue contratada por el Festival para que cante.

El show que brindará no se sabe si será haciendo algún cover o si interpretará temas propios. Será toda una sorpresa.

Recordemos que en enero de 2019, la empresaria sorprendió al compartir una grabación que realizó junto al músico italiano Davide de Marinis. La canción estaba dedicada al Inter y se lanzó en medio de las negociaciones que Icardi estaba llevando a cabo por su contrato, el cual finalmente terminó con la desvinculación del futbolista del club italiano.

La empresaria pasa su tiempo entre Milán, Roma y París (que este último destino es donde Icardi juega al fútbol: París Saint-Germain FC de la Ligue 1 de Francia), pero estos días con el coronavirus tomó sus precauciones y aceptó la ayuda de una vendedora del aeropuerto que le regaló un barbijo.

"Yo no conseguí de comprar porque están agotados. Me regalaron un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo: 'vos viajas mucho' y me regaló uno sin usar que tenía", contó Nara en redes sociales.

Por lo pronto Italia es uno de los países que anunció restricciones de viajes que llegan desde China, así que por el momento la rubia podrá llegar tranquila al Festival de San Remo para su debut como cantante.