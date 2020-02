https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.02.2020 - Última actualización - 16:05

15:54

La actriz australiana Margot Robbie, integrante del trío estelar de "El escándalo", actualmente en cartel en los cines del mundo, fue tentada por la factoría Disney para interpretar el papel del hada Campanita en la versión con actores de carne y hueso que se titulará "Peter Pan y Wendy", anunció la agencia Europa Press.

Antes había sonado Reese Witherspoon Margot Robbie sería Campanita en la versión de carne y hueso de "Peter Pan" La actriz australiana Margot Robbie, integrante del trío estelar de "El escándalo", actualmente en cartel en los cines del mundo, fue tentada por la factoría Disney para interpretar el papel del hada Campanita en la versión con actores de carne y hueso que se titulará "Peter Pan y Wendy", anunció la agencia Europa Press.

Según la prensa especializada, Disney espera que se unan nombres importantes de la industria a esa versión del héroe creado por James Barrie.

Nominada al Oscar a la mejor actriz por "Yo soy Tonya" y a la mejor actriz de reparto por "El escándalo", Robbie podría ser la candidata ideal para el hada y fiel amiga del niño que no quería crecer.

En caso de confirmarse su participación, significaría que, al menos a corto plazo, Disney habría marcado su intención de hacer una producción protagonizada solo por el hada; inicialmente la factoría quería narrar los orígenes de Campanita en una cinta protagonizada por Reese Witherspoon.

En la ficción, Campanita ayudará a los hijos de los Darling a evitar los peligros durante su estancia en la tierra de Nunca Jamás; cuando Peter, los niños Darling y los chicos perdidos estén en problemas, Campanita usará sus poderes para rescatarlos.

Últimamente la actriz apareció en las de cine con la novena película de Quentin Tarantino: Once upon a time in Hollywood, representando a la actriz de los 60' Sharon Tate. Un film que poco tiene en común con el tipo de productos que desarrolla Disney.

Además, se encuentra nominada para un Oscar en los próximos Premios Oscar de este año 2020 a Mejor actriz de reparto en su participación en la película Bombshell que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

Con información de Télam.