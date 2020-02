https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.02.2020

Repercusiones Stornelli tras la muerte de Bonadío: "Fue un gran juez, un ícono de la Justicia"

El fiscal federal Carlos Stornelli lamentó este martes la muerte del magistrado Claudio Bonadio, a quien consideró "un gran juez, con errores y aciertos", y "un ícono de la justicia argentina".

"Fue un gran juez con errores y aciertos, un ícono de la Justicia, era incapaz de meterse en alguna cuestión extraña", consideró Stornelli.

En declaraciones a radio La Red, el fiscal remarcó que si bien tenía "confianza" con el magistrado, no eran amigos: "Él siempre fue muy celoso de su intimidad. No se sabía nada de él. No contaba nada del problema de salud que tenía, ni le gustaba que le pregunten".

Respecto de la enfermedad que padecía, subrayó que Bonadio "sabía cuál era el pronóstico de él y, sin embargo, siguió trabajando hasta diciembre": "Nunca se tomaba vacaciones, se cargó todo al hombro".

"Era un tipo muy fuerte, de mucha determinación y un gran coraje. No veo en la personalidad de él que le preocuparan los detractores", expresó.

Y agregó: "Cuando te hacen operaciones, el que la arma cree que va a lograr algún resultado en vos. Con Bonadio no tuvieron ningún efecto".

Stornelli resaltó que jamás advirtió que el magistrado tenga "alguna cuestión personal con Cristina" Kirchner.

"En muchas causas de corrupción, los imputados nunca contestaron a los hechos. Es más fácil hablar del juez o del fiscal", manifestó.

Por último, se refirió a las declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien aseguró que a Bonadio "le sienta bien" la muerte.

"Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro", concluyó.

Con información de NA