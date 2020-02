https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.02.2020

8:30

La cantautora eslovaca radicada en Santa Fe se presentará el 15 de febrero en Piedras Blancas, dentro de la programación de la Ciudad Suena. En una entrevista, habló de lo que le aportó la región en términos artísticos, de los temas que la inspiran para componer y de sus proyectos: un nuevo sencillo y dos giras.

VANDA La emoción de los nuevos caminos La cantautora eslovaca radicada en Santa Fe se presentará el 15 de febrero en Piedras Blancas, dentro de la programación de la Ciudad Suena. En una entrevista, habló de lo que le aportó la región en términos artísticos, de los temas que la inspiran para componer y de sus proyectos: un nuevo sencillo y dos giras. La cantautora eslovaca radicada en Santa Fe se presentará el 15 de febrero en Piedras Blancas, dentro de la programación de la Ciudad Suena. En una entrevista, habló de lo que le aportó la región en términos artísticos, de los temas que la inspiran para componer y de sus proyectos: un nuevo sencillo y dos giras.

Vanda es una cantautora eslovaca, pero que desde hace tres años vive en Santa Fe, ciudad que conoció hace más de tres lustros por un intercambio escolar. Su producción artística está centrada en un pop electrónico con un perfil moderno, y en ella es posible hallar influencias de su vida en Europa, de su paso por Estados Unidos y de sus años en Argentina. Al momento de definir sus referencias musicales, señala a Michael Jackson, a Shakira, a Bomba Estereo, a Julieta Venegas, a Dante Spinetta (“me gustó mucho su disco “Puñal”, dice) y Tori Amos (“una influencia muy grande en mi vida). “Más que nada me gusta el pop, pero también estoy entrando a escuchar otros géneros. Me gusta mucho el folclore argentino, me parece hermoso”.

Junto a sus músicos (Ega Lostia, Loli Godoy y Nicolás Yozía), Vanda formará parte de la grilla de La Ciudad Suena, evento que se realizará los días 14 y 15 de febrero en Piedras Blancas, con la participación de diez bandas y un amplio abanico de propuestas, como gastronomía, tattoo y piercing, barber shop y merchandising. Puntualmente, la cantautora estará en el escenario el día 15. En los días previos, charló con El Litoral y contó sus expectativas ante el evento, los giros que dio su carrera en los últimos años, los proyectos que tiene para 2020 y las temáticas y vivencias que le sirven de inspiración para armar sus canciones.

—Hace poco más de tres años que residís en Santa Fe ¿Qué sentís que te aportó la ciudad desde el punto de vista artístico?

—Siento que me aportó, sobre todo, una diversidad artística. Pude conocer a muchos artistas. De algunos me hice amiga. Y a otros, muchísimos, los conocí en shows que fui a ver. Me parece que hay una variedad muy grande en la producción, en las bandas establecidas y emergentes, que recorren muchos géneros. Eso es lo más interesante para mí, que se me amplió el horizonte. En cuanto a mi arte, fue el hecho seguro de haber trabajado con los músicos que me acompañan. Tengo mucha suerte de trabajar con ellos. Hace un montón que tocamos y presentamos este formato completo con ellos, el mismo que usaremos en La Ciudad Suena, en Piedras Blancas. Otra cosa que me parece es que hay muchas oportunidades en Santa Fe. Se están abriendo más espacios. Desde el punto de vista cultural, la ciudad es muy interesante.

—¿Cómo es ser artista en un país como Argentina en relación a los países europeos?

—No tengo una respuesta definida o cerrada. Muchas veces me preguntan esto. Lo que si puedo decir, como cosa negativa, son los pagos. En Europa el trabajo del artista es más valorado y mejor pago, sean eventos privados o públicos. Entiendo que tiene que ver con muchos otros aspectos, económicos y sociales. En ese sentido, es bastante más difícil ser artista en la región latinoamericana, porque es una inversión constante. Sacando eso y hablando de la gente, me siento muy bien en Argentina, bien recibida. Siento que aporto con mi música y mis canciones y que el público siempre me trata muy bien, en los shows y en las giras. Muestran quizás más emoción que el público europeo. Pero ahí ya estoy generalizando y no me gusta. Depende siempre de donde tocás, cual es el evento y en que país. Son muchos factores. Me siento bien en Argentina, me encanta estar acá.

Idiomas y temáticas

—En tu último trabajo, “Valor”, dejaste atrás tu idioma natal y el inglés para volcarte a las letras en castellano ¿Cómo fue ese proceso y como sentís que incidió en tu trabajo?

—El proceso en realidad empezó con el disco anterior, que se llama “Introspective” donde escribí tres canciones en castellano. El single, que sigo tocando y me encanta, se llama “La peregrina”. Ahí empezó el viaje de experimentar en castellano. Siempre tuve la idea de escribir en castellano, no me animaba y esa canción, que escribí sola me hizo un “clic”. Es una canción autobiográfica que me ayudó a comprender muchas cosas. Fue un viaje interno y externo. “Valor”, después, fue como una reacción, algo en lo que quería seguir. Dije “si me siento bien cantando y componiendo en castellano, voy a seguir en esta onda”. Y me encantó la idea. Me parece que la influencia tuvo que ver con las ganas que ya tenía de empezar a componer en castellano y de ver si podía hacerlo, si las canciones iban a quedar bien. La verdad es que me convenció, me encontré ahí.

—¿Cuáles son los temas que abordás en tus canciones, si es que tienen algún denominador común? ¿Qué te inspira? ¿Escribís sola o colaborás con otros cantautores?

—Me encanta colaborar y escribo mucho sola, sobre todo en los primeros discos. Últimamente colaboro mucho con mi novio, que es argentino y también está en la música. Es algo que nos conecta y es lindo. Colaboré también con otros cantautores y cantautoras en el mundo y sigo haciéndolo. Pero también me gusta escribir y hacer todo yo. Respecto a lo que me inspira, sobre todo es el amor. Es un poco de cliché, pero el amor tiene muchas formas, así que es un tema recurrente en mis canciones. Respecto al disco “Valor”, todo fue pensado a través de esa palabra, de lo que significa ser valiente. Di un paso muy grande, que fue esa decisión de mudarme a Argentina, estar con la persona con la que quería estar y atravesar etapas complicadas. Ese disco habla de la determinación de seguir el propio camino y celebrar virtudes como la paciencia y la persistencia. Todo el disco tiene ese denominador común de ir hacia algo no conocido, intentarlo aunque cueste. “Siete lunas” y “El fantasma” son mis más sencillos más recientes. “Siete lunas” fue otra cosa, no tiene nada que ver con mi vida real. Se me ocurrió hablar de algo mágico, de unos rituales, de una chica que se va a un bosque y empieza a enloquecerse con los sonidos. Tenía esa imagen y la quería proyectar en la música, la letra y también en la parte visual. Ahí hay un tema que no es amor, pero fue divertido. Muchas veces aparecen estas cosas sueltas. Me gustaría abordar temas sociales y políticos que todavía no atravesé. También me inspiran palabras o cosas sueltas. Una de mis canciones favoritas se llama “Mar adentro”. Se que hay un película que se llama así, pero me gustó la idea. La escribí en un cuaderno y de pronto supe que quería usar todos los elementos acuáticos que pudiera encontrar para una canción. A veces, la inspiración nace en palabras o pensamientos.

Cambios

—¿Qué proyectos tenés para 2020?

—Un montón. Este va a ser un año de cambios para mí. A partir de marzo voy a pasar mucho más tiempo en Buenos Aires. En mayo, o si llego a fines de abril, voy a lanzar un nuevo sencillo que se llama “Mana” que habla de la ansiedad. De mi ansiedad y como la estoy procesando y atravesando. Es un tema fuerte y estamos buscando un productor para que quede de la manera que quiero. Después, para lo que sería el verano de Europa en julio y agosto, estoy empezando a armar una gira allá y en setiembre y octubre una por México. Esos son los proyectos grandes, además de seguir componiendo, tocando y haciendo pequeñas colaboraciones con artistas locales. Estoy también armando un set solista, donde pueda tocar todas mis canciones en formato electrónico, pero sola. Es algo muy nuevo y exigente.

—¿Cuales son tus expectativas de cara a tu participación en La Ciudad Suena? ¿Qué le propondrás al público?

—Me encanta tocar en formato completo. El sonido y la onda que generamos los cuatro es linda, me gusta que me acompañen. Elegí temas que son bien arriba, para que la gente pueda bailar, y algunos covers conocidos. Sobre todo, quiero mostrar mi música en este formato electrónico. Se que hago una música que no es muy común acá en Santa Fe y eso es algo que me emociona mucho, creo que el público quizás quiere conocer algo diferente. La expectativa es pasarla bien. Nunca toqué en Piedras Blancas, así que estoy muy emocionada.

Vamos las bandas

En el evento “La Ciudad Suena”, que tendrá lugar en Piedras Blancas, a metros de la Setúbal y el Puente Colgante, está prevista la participación de diez bandas. El viernes 14, subirán al escenario Alma Renga (Tributo a La Renga), Kamalote, Peces Dorados, Cuatro Cuartos y Flor Lavanda. El sábado 15, harán lo propio Delta (Tributo a Divididos), Prejuicio Canino, Runa, Laser Flip y Vanda.

Entradas

Las anticipadas económicas para “La Ciudad Suena” (150 pesos) se pueden conseguir en 1980 Boulevard, en Honkytonk y en www.entradasclandestinas.com.