https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.02.2020 - Última actualización - 22:41

17:51

A fines de febrero, el 29 exactamente, comenzará la gira de Soda Stereo llamada Gracias Totales en Colombia. Seguirá en Sudamérica, México. Estados Unidos para terminar en Chile. Fanáticos del mundo ya consiguieron sus entradas y esperan ansiosos el show. Sin embargo un dato generó escándalo e ira en las redes sociales y podría terminar por empañar el esfuerzo de los músicos.

¿Publicidad fraudulenta? Confirman que Chris Martín no tocará "en vivo" en el Homenaje a Soda Stereo y...¡hay memes! A fines de febrero, el 29 exactamente, comenzará la gira de Soda Stereo llamada Gracias Totales en Colombia. Seguirá en Sudamérica, México. Estados Unidos para terminar en Chile. Fanáticos del mundo ya consiguieron sus entradas y esperan ansiosos el show. Sin embargo un dato generó escándalo e ira en las redes sociales y podría terminar por empañar el esfuerzo de los músicos. A fines de febrero, el 29 exactamente, comenzará la gira de Soda Stereo llamada Gracias Totales en Colombia. Seguirá en Sudamérica, México. Estados Unidos para terminar en Chile. Fanáticos del mundo ya consiguieron sus entradas y esperan ansiosos el show. Sin embargo un dato generó escándalo e ira en las redes sociales y podría terminar por empañar el esfuerzo de los músicos.

Es que en la página web oficial se deja en claro que los invitados para el homenaje son: "Rubén Albarrán, Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas".

Pero no se aclara que no todos ellos estarán físicamente en el show sino que de manera virtual. Tiempo atrás Zeta Bosio y Charly Alberti aclararon que Gustavo Cerati es irremplazable. “La idea de reemplazar a Gustavo no está nunca. Es irreemplazable. De hecho, está Gustavo también en el show”, aseguraron.

Luego Alberti aclaró que: "Los invitados participan de una forma que corresponde con lo que queríamos, necesitábamos que estén presentes en todos los shows y ellos también lo querían, pero la realidad es que la gran mayoría de ellos están de gira con sus bandas. En principio lo que hicimos fue filmarlos a todos. Y esas filmaciones nos van a permitir que, según el show – nadie sabe cual, es una sorpresa – el artista pueda a estar de forma presencial o en video", dijo el baterista.

Por supuesto, los fanáticos no demoraron en plantear sus quejas, y muchos lo hicieron a través de memes:

Chris Martin en el recital de Soda Stereo https://t.co/kSR25S8QYt pic.twitter.com/8t1WvpYROG — мαχχιмσσи (@Maxximoon) February 5, 2020

Filtraron imágenes de Chris Martin ensayando con Soda Stéreo, confirmando que si estaría de forma presencial en #GraciasTotales pic.twitter.com/FK8Y97kSUg — hernoxxx (@hernavn) February 5, 2020

Pagaste una bocha de plata para ver a Chris Martin, cuando un chabon random en Twitter ya te lo habia avisado en octubre 😂 pic.twitter.com/ICR9CUvjXi — F L O Я ⭕ (@Sailor_Flor) February 5, 2020

Pagaron 6 luks una entrada para ver a Chris Martin cantar temas de Soda Stereo y van a tener a Benito Cerati cantando temas del padre. pic.twitter.com/fu5PLEKD9j — Maxso. (@maxsomenos) February 5, 2020