Campaña solidaria Aceptan donaciones de cabello para pelucas oncológicas

Desde el 1 de febrero y hasta el Día de la Mujer (el 8 de marzo), Iván Pérez recolectará cabello de sus clientes para destinarlo a instituciones que confeccionan pelucas oncológicas, según indicó el propio estilista a El Litoral.



En tal sentido, Iván Pérez admitió que no fue su idea, sino de un cliente: “vino por primera vez a la peluquería me comentó que quería cortarse el pelo para donarlo y hacer una campaña para invitar a otros y me preguntó si yo quería ser “un medio”, haciendo mi trabajo como lo hago habitualmente, cortando el cabello y cambiando el look pero proponiendo a la gente que si queríamos preparábamos las colas y las enviábamos a una institución que hace pelucas oncológicas y postizos para pacientes”, recordó.

“Clientas nuestras muy conocidas, muy queridas, muchas de ellas también triunfadoras del cáncer han pasado por una situación como esta y en ese momento es cuando tenemos que estar, cuando una clienta avisa que está pasando una situación tenemos que estar más que nunca, cuando vamos a cortar el cabello o a pelar a una persona en un momento de eso el peluquero pasa a ser un compinche que necesitás tener porque el pelo a veces se te cae, no te sentís cómodo; así que esta también es una manera de llegar”, explicó el profesional.

Por todo esto, invitan a los clientes a donar el cabello que se corten. “Ya vinieron dos o tres casos de personas que van a ser un gran cambio de look, en este caso la persona viene con otro corazón para el cambio, no es solamente verse mejor sino es un acto de amor para dar una parte de sí mismos, que es el cabello, y que es preciado, se va a transformar en algo que va a tener continuidad en otra persona”, manifestó Pérez. “Eso implica que hay que escuchar al cliente que va a hacer la donación, sugerirle el cambio, que esté seguro de lo que va a hacer, eso es lo que en realidad ofrecemos, esta campaña”, concluyó.