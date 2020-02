Funes: solo el 31% de los vecinos pagó la TGI en enero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Es imposible poner la ciudad en funcionamiento si los vecinos no pagan la TGI. Si con la baja recaudación que tenemos no alcanza ni para pagar los sueldos, mucho menos va a alcanzar para llevar a cabo las obras pendientes o proyectos futuros”, manifestó el intendente Rolvider Santacroce.

Las cuentas vienen en el mes de enero muy complicadas. En la ciudad de Funes, en el sur provincial, sólo el 31% de la población abonó la TGI.

“Es imposible poner la ciudad en funcionamiento si los vecinos no pagan la TGI. Si con la baja recaudación que tenemos no alcanza ni para pagar los sueldos, mucho menos va a alcanzar para llevar a cabo las obras pendientes o proyectos futuros. No puedo estar pidiéndole siempre ayuda al Gobernador Omar Perotti para sacar adelante la ciudad, los vecinos deben cumplir con su parte, sino es imposible”, manifestó el Intendente Rolvider Santacroce.

A pesar de la irrisoria e histórica deuda heredada y de la baja recaudación, la actual gestión continúa pagando los sueldos del personal de planta y contratados, restando solo un 20% del mes de noviembre para estar al día, mes en el que aún estaba al mando el gobierno anterior.

El Ejecutivo ya saldó el 100% de diciembre y el aguinaldo completo de todos los empleados, además de retomar la prestación de todos los servicios para los vecinos y las obras que estaban detenidas.

Festival de Vinos

Llega la 2da edición del Festival de Vinos de Verano será este sábado 8 de febrero a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural "Guille Moreno".

El evento contará con la presencia de las mejores bodegas del país. Además, habrá una exquisita propuesta gastronómica con un oferta de estilo "Street Food", música en vivo y paseo de artesanos.

Los presentes podrán comprar la ticketera para acceder a la exclusiva degustación de vinos que brindará el evento, y llevar su propia copa (la medida de vino a servir para degustación será siempre la misma, no importa el tamaño de la copa), o sino pueden comprar su ticketera con copa, que incluye un moderno copón de regalo.