"Champeta Challenge": el desafío viral de Shakira

Shakira junto a Jennifer Lopez deslumbró en el Super Bowl. En su performance, la artista colombiana se encargó de llevar la música típica de su país, como la champeta, el mapalé y la salsa, al máximo atractivo de Estados Unidos y logró llamar la atención de los presentes.

Tras la repercusión que generaron sus bailes caribeños, la cantante invitó a sus millones de seguidores a que se animen a moverse al ritmo de la champeta y es por eso que, decidió crear un desafío que consiste en bailar la breve coreografía que realizó en el evento.

"Quiero agradecer a mi Colombia por darme el mapalé, la champeta, la salsa y los ritmos afro caribeños que me han permitido realizar el Super Bowl que desde hace más de una década soñé", escribió súper emocionada en su cuenta de Instagram junto al video donde se la ve bailando este género afrocaribeño.

Aquí les mostramos como bailar la champeta del Halftime Show de la Super Bowl!

This is how to learn the champeta we danced at the #SuperBowl #Halftime show! pic.twitter.com/mNgPiNwr3q