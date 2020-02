https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.02.2020 - Última actualización - 10:57

9:22

Contenido Patrocinado Día de los Enamorados: opciones para disfrutar en Santa Fe

Se acerca San Valentín y en El Litoral recopilamos las 4 mejores propuestas gastronómicas de la ciudad para que puedas disfrutar junto a tu pareja. Menú, precios y formas de reserva.

Para disfrutar una noche mágica

Aleste es restaurante que trabaja con productos locales y de estación y que se ha hecho conocido por su buena calidad y su excelente ubicación, a la orilla de la Laguna Setúbal, con una vista privilegiada para los comensales que podrán disfrutar de un ambiente agradable y bien atendidos.



Foto: El Litoral.

Para este viernes 14 de febrero el Lounge Bar y Restó ofrece un menú especialmente pensado para la ocasión: bruschetta de salmón ahumado y rúcula fresca; seguido por el plato principal que consta de Pinchos de langostinos y pescado blanco, sobre un mix de hojas verdes. En tanto, la nota dulce será un mousse de chocolate blanco y maracuyá. Para acompañar te ofrecemos Copa de vino blanco o tinto Altos del Plata más agua sin gas o gaseosa y una copa de Chandon Rosé.

Foto: Freepik.

El menú tiene un valor de $ 1.100 por cubierto. La casa también ofrece menú vegetariano.

Reservas: 3426-133373

Distinción y buen gusto, en pleno centro de la ciudad

Para disfrutar de una cena en un lugar distinguido y ameno nada mejor que la propuesta de Dique Uno. Para esta fecha especial, el restaurante ubicado en la planta baja del Hotel Los Silos preparó:

Entrada: Brochette de langostinos, criolla de mango y reducción de aceto balsámico.

Principal: Punta de matambre, chutney de tomates con papas alimonadas, y orégano fresco.

Postre: Parfait de chocolate semiamargo, corazón de frutos rojos y laja de chocolate con leche y almendras.

Bebida: 1 vino terraza reserva por pareja + 1 bebida sin alcohol por persona.

Brindis: Copa de espumante Chandón Rosé por persona.





Foto: El Litoral.

Menú opcional vegetariano:

-Entrada; Degustación de humus y focaccia ( Garbanzo, Arveja y Remolacha).

-Principal; Berenjenas horneadas con ensalada de trigo y vegetales..

Postre: Parafait de chocolate semiamargo, corazón de frutos rojos y laja de chocolate con leche y almendras.

Valor: $ 1.200 por persona.

Reservas: al 0342 – 4502805 o por Whatsapp: + 54 9 3424502801 o vía mail: recepcion@hotellossilos.com.ar







On fire, in love

Foto: El Litoral.

Un menú disruptivo en una locación pensada para y por la música internacional: en Jhonny B Good Santa Fe pensaron en una propuesta que incluye: una entrada para compartir, uno de cuatro platos a elección para el principal (New York Steak, Spicy Chicken, Sorrentino Crispy o Asian Street Bowl) Para el postre: un super Tiramisú para compartir, tragos y bebidas por pareja.

Más info y reservas: http://www.jbgood.com/wp/sanvalentin2020/





El amor, en lo más alto

Foto: El Litoral.

En el piso 16 del Corporate Tower se encuentra One Six quienes para este Día de los Enamorados que se acerca pensaron en dos opciones super divertidas: en el Roofbar habrá un menú de cuatro pasos exquisitamente pensado para aquellos que celebren el amor. En el roofbar mientras tanto, se realizará en simultáneo el anti San Valentín, una propuesta para quienes todavía no están en pareja pero quien les dice, puedan encontrar allí el amor =)

El menú para el Roofbar fue pensado por el chef ejecutivo de One Six y consta de: