Premios Razzie 2020 "Cats" y "Rambo: Last Blood", nominadas a lo peor del cine

“Cats", "Rambo: Last Blood" y "A Madea Family Funeral" lideran con ocho candidaturas cada una las nominaciones de la 40 edición de los Razzie, conocidos también como los "anti-Óscar" ya que distinguen a los peores filmes de cada año.

El musical "Cats", que fue un gran fracaso en taquilla y obtuvo unas críticas mediocres, es candidata al Razzie a peor película junto a las cintas "The Fanatic", "The Haunting of Sharon Tate", "A Madea Family Funeral" y "Rambo: Last Blood".