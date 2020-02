broomchallenge: el reto de hacer que una escoba se quede de pie

No hay certezas de que la NASA para respaldar el tuit. Pero como con muchas cosas en Internet, la gente se lo creyó.

Lo cierto es que se puede hacer que una escoba se quede de pie hoy … y mañana y pasado … y después de ese día. No tiene nada que ver con la atracción gravitacional de la Tierra en un día determinado. Tampoco tiene nada que ver con el equinoccio de primavera o vernal (otro día del año cuando supuestamente ocurre esta “magia”). En cambio, tiene todo que ver con el equilibrio.

El centro de gravedad es bajo en una escoba y descansa directamente sobre las cerdas. Lo que significa que, si puedes colocar las cerdas como un trípode, tu escoba se mantendrá en pie cualquier día del año.

