https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 11.02.2020 - Última actualización - 16:21

16:19

Coleman se desmayó mientras hacía running y no pudo ser reanimado. Según ha explicado su padrastro, Carsten Jensen, Coleman nunca había tenido ningún problema de salud previo.

Tenía 25 años Falleció el joven actor Raphael Coleman Coleman se desmayó mientras hacía running y no pudo ser reanimado. Según ha explicado su padrastro, Carsten Jensen, Coleman nunca había tenido ningún problema de salud previo. Coleman se desmayó mientras hacía running y no pudo ser reanimado. Según ha explicado su padrastro, Carsten Jensen, Coleman nunca había tenido ningún problema de salud previo.

El actor británico Rapahel Coleman, conocido por su papel en La niñera mágica, ha muerto a los 25 años, según ha anunciado su madre a través de su cuenta de Twitter. "Descansa en paz mi amado hijo Rapahel Coleman, también conocido como Iggy Fox".

"Murió haciendo lo que amaba, trabajando por la causa más noble de todas. Su familia no podría estar más orgullosa. Celebremos todo lo que logró en su corta vida y valoremos su legado", añadía la nota de su madre.

Coleman se desmayó mientras hacía running y no pudo ser reanimado. Según ha explicado su padrastro, Carsten Jensen, Coleman nunca había tenido ningún problema de salud previo. "Raph no era mi hijo, aunque estaba cerca de serlo. Puedo sentirlo. Lo veo en los ojos de su madre y lo escucho en su voz", ha escrito en su cuenta de Facebook.

"¿Quién era Raph? Cuando era niño era extremadamente letrado y le encantaba enseñar a los adultos. Era un niño actor, protagonista de la popular comedia británica La niñera mágica, donde interpretó con gran talento a un niño pelirrojo que siempre estaba mezclando ingredientes químicos. Tuvo múltiples roles, recibió premios y pudo haber elegido la carrera de actor. Pero él quería ser científico para salvar el planeta. A los 18 años viajó solo por todo el mundo. Se convirtió en zoólogo, cuidó tigres, pasó un año en la selva de Costa Rica y un año y medio en Indonesia. Cuando no estaba en lugares remotos e inaccesibles, practicaba el parkour. Pero, ante todo, fue su lucha en Extinction Rebellion lo que dio vida a Raph, el grupo activista contra el cambio climático que detuvo el tráfico en Londres y se extendió a decenas de países. Rpah fue uno de los primeros y de sus más activos miembros (...) La muerte extinguió a Raph, pero no apagó la luz que ardía en él, ya que nadie que lo haya conocido no se ha visto afectado ni lo olvidará, y por eso sigue vivo", añade el texto de su padrastro.

Su papel más conocido fue el de La niñera mágica, donde interpretaba a uno de los hermanos de la familia Brown a los que acude Nanny McPhee para cuidarlos y educarlos tras la muerte de su madre. Participó también en otras películas como La cuarta fase o Está vivo, pero su vocación era el movimiento social centrado en las políticas medioambiantales.

"James 'Iggy' Fox murió el 6 de febrero. Tenía 25 años. Había renunciado a una carrera en ciencias para unirse a XR y luchar arduamente por la causa, especialmente por los derechos indígenas. Iggy era un alma brillante y ardiente y todos le extrañaremos", ha señalado el grupo activista.