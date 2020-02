https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.02.2020

11:28

El DT habló en conferencia Osella: "De Brian Fernández no hablo más y acato lo que me diga la dirigencia"

El entrenador Sabalero dialogó este miércoles en conferencia, luego del entrenamiento matutino.

Hablando del equipo, Osella remarcó: “Es una semana corta, el ánimo es bueno y hay cosas positivas que se rescatan y otras que hay que mejorarlas. El equipo fue sólido y tiene que encontrar más variantes en la ofensiva”.

Sobre los jugadores con molestias físicas, dijo: “Al equipo no lo tengo, Bernardi no va a llegar, Delgado entrenó normal y Galván sigue con molestias y tampoco va a estar”.

Luego, hablando del rival, expresó: Racing viene con un envión anímico muy marcado por el clásico. Resuelve un partido complicado contra Independiente. Antes de las expulsiones tomó el protagonismo y controló el partido. Luego se desvirtúa y Racing se cerró muy bien. Es histórico lo que consiguieron”.

Y agregó sobre el partido: “Tenemos que tratar de imponer nuestras ideas y desarrollar nuestro juego. Hay que entender que hay que jugar cada pelota como la última”.

También, sobre los posibles cambios en la Academia, opinó: “Racing tiene un plantel numeroso y de jerarquía. Cualquier jugador que ingrese puede estar a la altura”.

Después, habló sobre Aliendro: “Viene evolucionando muy bien. Es un jugador que lo tenemos muy bien considerado. Lo vamos a tener en cuenta, trabajó normal y está recuperado. Necesita minutos para terminar su puesta a punto”.

Y sobre Rodríguez dijo: “Al Pulga lo veo comprometido y enfocado en tratar de salir de esta situación incómoda. Luego, a veces queda muy marcado cuando no convierte porque es un jugador que está acostumbrado a eso. Él está trabajando de lleno”.

“Yo no me paro en el escenario de la experiencia. Me a tocado jugar con gente joven que se hace cargo de la situación. Lo grupal se sobrepone por lo individual para que el grupo empuje al que le toca” Diego Osella.

Finalmente, consultado sobre la situación de Brian Fernández, dijo: “Como futbolista ya saben lo que pienso de Brian Fernández. Con lo extrafutbolístico decidí no hablar más y acatar lo que me diga la comisión directiva. Se están buscando las soluciones para corto-mediano y largo plazo, siempre pensando en la persona”.