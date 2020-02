https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.02.2020 - Última actualización - 17:07

17:02

El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Rusia no legalizará el matrimonio homosexual mientras él sea el inquilino del Kremlin.

"Serán papá y mamá" Putin descarta legalizar el matrimonio homosexual en Rusia El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Rusia no legalizará el matrimonio homosexual mientras él sea el inquilino del Kremlin. El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Rusia no legalizará el matrimonio homosexual mientras él sea el inquilino del Kremlin.

Asimismo, dejó claro que no permitirá que la noción tradicional de madre y padre sea cambiada por lo que llamó “padre número 1” y “padre número 2”. “En lo referente al ‘padre número 1’ y el ‘padre número 2’, ya he hablado de manera pública sobre esto y lo volveré a repetir: mientras yo sea presidente, esto no ocurrirá. Serán papá y mamá”, afirmó Putin.

En las dos décadas que lleva en el poder, Putin se ha alineado de manera estrecha con la Iglesia Ortodoxa y ha intentado alejar a Rusia de los valores liberales occidentales, incluidas las actitudes sobre la homosexualidad y la fluidez de género. Putin realizó estas declaraciones durante una reunión con una comisión estatal para discutir cambios a la constitución rusa.

La comisión fue establecida el mes pasado, después de que Putin anunció grandes cambios al sistema político ruso, considerados en general como diseñados para ayudarle a extender su control sobre el poder después de que deje el cargo en 2024.

Desde entonces han sido presentadas otras ideas y se pidió a Putin que comentara una propuesta de añadir una línea en la constitución que defina al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. “Solo tenemos que pensar las frases y dónde hacerlo”, respondió.