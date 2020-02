https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Festeja su cumpleaños en el santuario

La orangutana Sandra ya tiene novio

Desde 2008 no tenía contacto con otros simios, pero ahora Sandra vive en compañía de otro orangután. Se llama Jethro y es un macho adulto de 31 años”, contaron desde el Center for Great Apes. Destacaron la excelente adaptación de la primate trasladada desde el Ecoparque porteño y luego de haber sido declarada como “persona no humana”.

