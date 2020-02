https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.02.2020 - Última actualización - 8:32

8:31

Astronomía

Un asteroide masivo pasará cerca de la Tierra este sábado

Un asteroide masivo de un estimado entre 439 a 989 metros de largo pasará por la Tierra alrededor de las 6:05 a.m. ET el sábado. Según el rango de tamaño, podría ser entre el tamaño de un puente colgante y más alto que un rascacielos.

Foto: NASA



Foto: NASA

Astronomía Un asteroide masivo pasará cerca de la Tierra este sábado Un asteroide masivo de un estimado entre 439 a 989 metros de largo pasará por la Tierra alrededor de las 6:05 a.m. ET el sábado. Según el rango de tamaño, podría ser entre el tamaño de un puente colgante y más alto que un rascacielos. Un asteroide masivo de un estimado entre 439 a 989 metros de largo pasará por la Tierra alrededor de las 6:05 a.m. ET el sábado. Según el rango de tamaño, podría ser entre el tamaño de un puente colgante y más alto que un rascacielos.