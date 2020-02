https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"July" tiene dos papás y una mamá

Reconocen la triple filiación de una niña que no fue concebida por fertilización asistida

Una niña tucumana de 9 años que "no quería elegir entre sus dos papás", ahora tiene legalmente una madre y dos padres por decisión de una jueza que produjo el primer fallo de triple filiación o pluriparentalidad en el que no están involucradas ni la adopción de integración ni las técnicas de fertilización asistida.

