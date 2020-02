https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.02.2020

12:39

Para ser senador El órgano electoral boliviano dice que aún no decidió sobre la candidatura de Evo Morales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró este miércoles que todavía no tomó una decisión sobre la habilitación de las candidaturas a senadores del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y su ex canciller, Diego Pary.

El presidente del TSE, Salvador Romero, hizo estas declaraciones después de que el MAS afirmara que Morales y Pary habían sido inhabilitados para participar de las elecciones del 3 de mayo próximo.

Morales, quien está refugiado en la Argentina, era candidato a primer senador por Cochabamba y su último canciller, Diego Pary, aspiraba a la candidatura a senador por Potosí.

Las mismas fuentes del MAS dijeron que Luis Arce, candidato del partido a la presidencia, sí fue habilitado.