Miércoles 19.02.2020

13:08

También habló de los jubilados Alberto Fernández dijo que la "primera obligación" del Gobierno es para los que "tienen la urgencia"

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que la "primera obligación" del Gobierno es para los que "tienen la urgencia", porque "sólo dándole una mano a quienes cayeron en un pozo" Argentina se podrá "levantar" como país.

Así lo dijo al hablar en el Centro Recreativo Nacional "Presidente Néstor Kirchner", en Ezeiza, en el sur del Gran Buenos Aires, que visitó en compañía de los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

"Siempre pensamos una Argentina que nos contenga a todos. Detesto la teoría del descarte, porque todos tenemos que tener derechos en la sociedad en la que vivimos. Primero los más necesitados y nuestra primera obligación es para los que tienen la urgencia, porque solo dándole una mano a quienes cayeron en un pozo nos podremos levantar como país", expresó Fernández.

En ese marco, el jefe de Estado dejó en claro que "no sobra nadie en la Argentina" y añadió: "Esa es la dignidad que nos pusimos como premura, los que más nos preocupan son los que peor están".

En referencia a ex trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja, que participaban del acto, Fernández les dijo: "No me olvido de ustedes, compañeros".

En otro tramo de su mensaje, se refirió a la situación de los jubilados y remarcó que con "mucho esfuerzo estamos mejorando la situación de los que peor están".

El Presidente también se refirió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner: "Vine para poner más igualdad en la Argentina y tengo la tranquilidad de tener a Cristina a mi lado, acompañándome con la misma decisión".

Al participar del acto de inauguración de piletas en el centro recreativo, Fernández remarcó que "servirán para que estos chicos tengan un lugar donde divertirse y que los contengan".

En tanto, al observar que se había retirado la placa que le imponía el nombre del ex presidente Néstor Kirchner al lugar, el jefe de Estado señaló: "Hay quienes piensan que sacando placas la gente se olvida; la gente no se olvida", mientras algunos de los asistentes cantaban el estribillo "Néstor no se murió".

Por último, Fernández dijo que "tantas veces nos hemos vuelto a levantar" y concluyó: "vamos a ponernos nuevamente de pie, entre todos, todas y todes".

