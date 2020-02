https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.02.2020

6:36

Se desarrollará el evento “Convivencia musical: rock & tango”, en el espacio ubicado en Colastiné Norte.

El sábado, en La Casa del Nogal Rock y tango con Piantadas, Nitroplan y Árbol Brujo Se desarrollará el evento “Convivencia musical: rock & tango”, en el espacio ubicado en Colastiné Norte. Se desarrollará el evento “Convivencia musical: rock & tango”, en el espacio ubicado en Colastiné Norte.

Este sábado desde las 21, en La Casa del Nogal (Ruta 1, Km. 2,3, Colastiné Norte), se desarrollará el evento “Convivencia musical: rock & tango”, protagonizado por los grupos Piantadas Tango, Nitroplan (rock alternativo) y Árbol Brujo (grunge). Las anticipadas a $ 150 se pueden adquirir en el Facebook de La Casa del Nogal, o consultando a las bandas. Desde la organización prometen la mejor barra de bebidas y servicio de cocina.

Cruces

“El tango y el rock, juntos en la noche de la casa del nogal. Los dos géneros están allí. Poseen su historia, sus leyendas, sus esfuerzos creativos y los puntos comunicacionales que vale la pena indagar,” escribía Rogelio Alaniz.

Amor y desencuentro, es cierto que inicialmente existió una resistencia mutua entre ambos géneros, atravesada por una distancia ideológica-gerenacional que se enfatizó durante la década del ‘60. Los jóvenes asociaban al tango con un conservadurismo estático: la gomina, el cabello corto, vestir de traje, la nostalgia. Mientras que los tangueros veían en el rock un sinónimo de desorden y descuido patriótico. “Vos que fuiste tan tanguera no me hagás esta traición”, le cantaba Mario Bustos a Susanita en “Yo me quedo con el tango”, una canción que evidencia la brecha que existió en un comienzo.

No obstante, sin quererlo el rock se construiría sobre un legado lírico y emocional propio del tango.

Entre sus puntos comunicacionales, el suburbio, la vanguardia, lo profundo, la nostalgia y la rabia, el amor, motivan esta idea de convivencia de estilos para esta noche en La Casa del Nogal.

Los grupos

Piantadas Tango es una formación nueva que integran dos mujeres en las voces, Selene Rozycki y Galit Schujovtzcki. “Malevaje y dulzura vocal” es la impronta del dúo. Las acompaña Wenceslao Rozycki en guitarra, y en la ocasión se sumará el también guitarrista Ariel Torres. Interpertarán clásicos del tango, desde Edmundo Rivero a Astor Piazzolla.

Nitroplan es una banda de power rock alternativo formada en el año 2012 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Su estilo, definido como power rock alternativo, se caracteriza por un sonido crudo y a su vez moderno que combina potencia, ritmos dinámicos, melodías atrapantes y una voz llena de energía. Luego de ser nombrados banda revelación 2012 y su vocalista Tato Pastor mejor voz masculina de rock en distintos certámenes culturales de la ciudad, presenta su flamante disco debut: “Analógico” en marzo de 2013.

Árbol Brujo es una banda grunge que se viene abriendo paso fuerte en el under. Con un marcado compromiso antropológico en sus letras, mixtura desde paisajes de distorsiones furiosas a melodías de rock chamánico en guitarra acústica. Está integrada por Coco Rinaldi (bajo), Marcos Vali (batería), Guillermo Badano (voz) y Wenceslao Rozycki (guitarra), que tendrá actuación doble.