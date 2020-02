Raikkonen, con Alfa Romeo, fue el más veloz en los ensayos de la F1

El finlandés Kimi Raikkonen, con Alfa Romeo, fue hoy el más veloz en la segunda jornada de pruebas oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, España.



Raikkonen clavó el cronómetro en 1:17.091 y aventajó al mexicano Sergio "Checo" Pérez (Racing Point), que ayer había sido tercero y viene levantando elogios, informó la agencia alemana DPA.

Kimi and Antonio took the covers off the 2020 Alfa Romeo ahead of the first day of testing on Wednesday#F1 #F1Testing @alfaromeoracing