Mendoza: pelea en la vía pública entre sindicalistas deja heridos y 15 detenidos

Sindicalistas gremiales de vigiladores privados de Córdoba y Mendoza protagonizaron una brutal pelea en la vía pública, en la capital mendocina. Hubo heridos y 15 personas fueron detenidas.

En la mañana de este viernes, miembros del sindicato de Vigiladores Privados y sindicalistas de la Unión Profesional de Seguridad de la República Argentina protagonizaron una brutal riña en pleno centro de Mendoza. Se desconocen las causas de la pelea, que incluyó golpes y sillazos.

Ariel Edgechman, uno de los heridos, delegado por Mendoza de la Unión Profesional de Seguridad de la República Argentina, confesó al diario Los Andes que su gremio "está intervenido hace cuatro años y hay pseudo gremios de otros lados que quieren aprovecharse de esta situación".

"Este gremio que es de Córdoba (Sindicato de Vigiladores Privados de Córdoba), hizo una convocatoria pero no fue nadie. Parece que no les gustó y para no quedar mal convocaron a gente de su provincia para una reunión. Yo estaba tomando un café con mi hijo de 10 años y los mandaron a golpearme", denunció al medio.

Tras lo ocurrido, la Policía intervino, demoró al micro de los sindicalistas cordobeses y detuvo a 15 personas.