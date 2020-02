"Estoy disfrutando el calor de mi pueblo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras 29 años, el nadador, que ganó 13 medallas de oro en dos Juegos Paralímpicos, regresó para un sentido reconocimiento popular.

Luis Verón | lveron@ellitoral.com

Era casi el mediodía de un miércoles, cuando en el acceso sur de San Javier, se congregaron móviles de Bomberos Voluntarios y numerosos vehículos, quienes luego de dar la bienvenida, partieron en caravana por las principales avenidas y calles de la ciudad.

Muchos fueron los sanjavierinos que salieron de sus tareas hogareñas o laborales para saludar a John Morgan, quien fue trasladado por la autobomba de los Bomberos Voluntarios, acompañado por su amigo de la vida Marcelo Argañaráz y el ex nadador Eduardo “Coco” Mendoza.

Minutos después arribaron al complejo natatorio del club Huracán, donde muchas personas lo esperaban para darle la bienvenida. También se encontraban presentes el intendente Mario Migno; el senador José Baucero; los concejales Marcelo Iturre y Eduardo Baucero; la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Alicia Ocampo; y el subsecretario del área, César Racca.

La conferencia de prensa fue encabezada por el presidente de la entidad, Hipólito Salvagiot, junto a Morgan y Argañaráz.

Cabe recordar que el Club Atlético Huracán organizó una serie de competencias de aguas abiertas y también el maratón en reconocimiento a John Morgan, de la que participaron Diego Degano, Carlos y Alejandro Larriera, Marcelo Blank, Guillermo Brignolo, Raúl Carrizo, Fernando y Diego Fleitas, Claudio y Eduardo Mendoza, entre otros

“Conociendo el reconocimiento que me iba a realizar el Club Huracán, me preparé para cumplir un sueño, hacer lo que hice hace 41 años: nadar desde Colonia California hasta acá”, dijo el ex campeón mundial.

En el agua, su lugar en el mundo, demostrando su vigencia y su pasión por la natación. Foto: El Litoral

Comentó que desde agosto del año pasado se está entrenando seis veces a la semana, uno o dos días en doble turno, la tercera parte de lo que entrenaba hace 30 años, y agregó que “es muy difícil estar a un nivel internacional, donde se entrena en doble y triple turno, con pesas y alimentación especial”.

“Extrañaba mucho el río, la geografía, el pueblo de San Javier es muy lindo, también el aspecto humano, el calor de la gente que siento ahora. No es así donde vivo, hay amistad, pero la gente no se abraza como aquí”, agregó en otro tramo de la rueda de prensa.

“El mensaje para los jóvenes nadadores es que tienen que aprovechar que tienen el río aquí, a mí me hizo crecer en la natación, poder nadar largas distancias sin tener que hacer la vuelta. Es bueno tener una pileta para perfeccionarse y mejorar la técnica, pero ese poder nadar kilómetros sin parar es algo que tienen que aprovechar”, expresó.

Morgan agradeció al Club Atlético Huracán y en especial a su presidente Hipólito Salvagiot, por el recibimiento y todo lo organizado en su honor.

El presidente de la entidad, en tanto, destacó la labor de todas las personas que han trabajado y colaborado, en especial las profesoras María José Boscovich y Nadia Mendoza, que desde hace un año están organizando esta actividad.

Vale destacar que en los próximos días, John Morgan, junto al hincha de Colón Jorge Nini, en una bicicleta adaptada especialmente, harán el trayecto San Javier-La Brava, por la ruta 39, ya que según expresó en la conferencia de prensa, aparte de la natación practica ciclismo en Estados Unidos.

En una autobomba, recorrió las principales calles de la ciudad de San Javier. Foto: El Litoral

Presentes

Morgan entregó al Club Atlético Huracán el buzo del uniforme de la Selección Argentina de Natación que utilizó en 1980 en el Campeonato Sudamericano; en tanto que en representación de la entidad, el deportista categoría especial Fernando Palacios, entregó los obsequios a John y a su esposa Carmín.

También el ex campeón mundial de dos Juegos Paralímpicos entregó a manera de obsequio elementos que se usan para la natación a los sanjavierinos Eduardo y Claudio Mendoza.

Por último, John Morgan, ante una nutrida concurrencia, realizó una demostración nadando los cuatro estilos en la pileta del club anfitrión. Luego se sumaron Eduardo Mendoza y Fernando Palacios.