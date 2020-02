Una mujer cantó "Shallow" de Lady Gaga y sorprendió con su prodigiosa voz

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El bromista Kevin Freshwater la retó a que continuara la canción que él estaba entonando y ella sorprendió con su espectacular voz. Hoy el video recorre el mundo.

Era un día más para Charlotte Awbery que acababa de bajar las escaleras del subte de Londres cuando el bromista y presentador de televisión Kevin Freshwater la sorprendió cámara y micrófono en mano con el reto del día: continuar la canción que él estaba entonando. Ella, café en mano, no lo dudó y para sorpresa de él, le siguió el juego.

Fue así como la joven deslumbró con su espectacular voz al entonar el tema “Shallow” que Lady Gaga hizo famoso en la película que protagonizó con Bradley Cooper, Nace una estrella y que ambos cantaron juntos en la ceremonia de los premios Oscar del año pasado.

El video de Charlotte cantando a capella en el subte se hizo viral y en pocos días recorrió el mundo. A partir de su difusión, tuvo más de un millón de reproducciones solo en la cuenta en redes sociales del presentador, la cantante londinense aumentó exponencialmente la cantidad de seguidores en Instagram y su cara ya es famosa.

“Estoy completamente impresionada. Muchas gracias a todos por la respuesta, comentarios, mensajes amables y amor general de todos”, escribió ella en su cuenta en las redes sociales junto con el clip, que recibió más de diez mil comentarios.

Charlotte vive en Londres y tiene 31 años, los cumplió el 4 de octubre pasado. Su gran pasión es cantar y lo hace profesionalmente, animando shows en fiestas privadas y casamientos en el Reino Unido. Pero también sube constantemente a sus redes donde se define como “cantante y compositora”, videos de ella haciendo covers de Sia, Celine Dion o Adele, entre otras artistas.

También ha tocado en bares, donde dejó a todos boquiabiertos con su interpretación de “Will always love you” de Whitney Houston o “Killing me softly”, de The Fugees entre otros temas. En su canal de Youtube casi no subió cosas, solo un videoclip en blanco y negro del tema “Give up this girl...”, una canción de su autoría.

La mayor parte del contenido que comparte en sus redes sociales está relacionado con la música, aunque también suele mostrarse en viajes, en eventos con amigos, con sus padres o sobrinos. Seguramente, ahora que ya se convirtió en una celebridad gracias al divertido video que se hizo viral aproveche para seguir promocionando su voz.

El el video de Kevin Freshwater que se viralizó la mayoría de la gente no se animó a cantar, muchos de los consultados se rieron, otros que estaban en grupo gritaron, otros confundieron la canción y otros no se animaron y solo atinaron a recitar la letra en lugar de cantarla. Sin embargo, además de la de Charlotte hubo otra voz que sorprendió, se trató de la de Stephen Barry.

El joven tuvo que seguir el tema “Rapsodia Bohemia” de Queen y lo hizo a la perfección, aunque entre nervioso y sorprendido porque no esperaba encontrarse con una cámara en el subte, al terminar las estrofas comenzó a reírse. Él también es cantante tiene 33 años y en el 2018 fue uno de los finalistas de Ireland’s Got Talent.

La canción “Shallow”, que ahora se viralizó gracias al reto de “continúa el tema” formó parte de la banda sonora del filme con el que Bradley Cooper debutó como director, Nace una estrella, protagonizado por él y por Lady Gaga.