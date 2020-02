https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.02.2020

La Comisión de Comunicaciones de Estados Unidos ha recibido acusaciones de que el espectáculo fue “porno blando”.

Entretiempo polémico Superbowl: la actuación de Shakira y J - Lo generó 1300 denuncias La Comisión de Comunicaciones de Estados Unidos ha recibido acusaciones de que el espectáculo fue "porno blando".

Como sucede cada año, la actuación del intermedio de la Super Bowl se convirtió en uno de los espectáculos más vistos del mundo. En 2020 las protagonistas del show del medio tiempo de la final deportiva fueron las artistas Shakira y Jennifer Lopez, que triunfaron con un espectáculo cargado de luz, música y energía a raudales que generó multitud de comentarios positivos y que puso en valor el poder de estas dos artistas de origen latino. La actuación fue vista por más de 102 millones de personas.

Sin embargo, no todo el mundo ha tenido palabras positivas con respecto a la actuación en Miami de las dos divas del pop. Según ha desvelado el diario Daily Mail, la Comisión de Comunicaciones de Estados Unidos, un organismo a nivel nacional, ha recibido nada menos que 1.300 quejas sobre el espectáculo las horas después de que tuviera lugar.

Algunas de esas protestas llevan como encabezamiento “Pornografía en el medio tiempo de la Super Bowl". Los escritos se quejan en su mayoría sobre “decencia”, “contenido subido de tono”, “exceso de los límites de la decencia” y cuestiones similares. “Estoy disgustado por el contenido pornográfico de la Super Bowl [...] Una puesta en escena tan poco escrupulosa, tan evidente, anima a la subyugación de las jóvenes, además de estimular el submundo del sexo y su comercio", escribe en sus quejas un espectador de Colorado.

“Este año la SuperBowl ha sobrepasado los límites de la decencia. Hasta mi hijo de 28 años estaba preocupado por los niños que podrían estar viéndolo. Los trajes, los bailes en la barra, la constante forma de agarrar los genitales... no eran propios para un evento orientado a las familias”, dice otra persona desde Tenessee. “Yo no tengo problema en verlo y he trabajado en contenido adulto para televisión, pero esto es demasiado. El año que viene, bajad el tono”, exigía.

Otros exigen, incluso, que se tomen medidas al respecto. “El contenido fue claramente obsceno, y nunca debería haber sido emitido. Creo que Fox debería someterse a sanciones reguladoras por mostrar contenido de este tipo, no apropiado para visualizaciones públicas”, afirman.

“Eran las ocho y media de la tarde, había niños despiertos para verlo. ¿Es esto todo lo que podíamos esperar? Yo no veo porno y no quiero que se mezcle con el fútbol. Fuera”, escribe alguien desde Maryland. Otro espectador de Indiana dice que se permitió a Shakira y JLo hacer una actuación erótica en un momento supuestamente deportivo. Tuvimos que ser testigos de su pole dance y sus empujones de pelvis". Para algunos, tenía que haberse calificado como un programa para mayores de 13 años.

La Comisión ha recogido las quejas, pero también ha puesto en valor que suponen un uno por mil de los espectadores. Cuando en el año 2004 actuó Janet Jackson y entonces su compañero, Justin Timberlake, le levantó la ropa y mostró un pezón, la Comisión recibió más de 540.000 quejas.